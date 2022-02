Les gestes sur les écrans tactiles arrivent sur Windows 11

Par coïncidence, ce dimanche, Sergio Artime et un serveur ont critiqué l’apathie de Microsoft avec les gestes dans les écrans tactiles de Windows 11. Avec Windows 8, certains gestes étaient inclus mais avec l’arrivée de Windows 10, nous n’avions pratiquement plus de gestes. Désormais, avec la nouvelle Build du programme Windows Insider, les gestes sont de retour. La Build 22557 est arrivée chargée de nouvelles fonctionnalités et cette fois, nous voulons mettre en évidence tout ce qui concerne l’utilisation tactile.

Le retour des gestes tactiles dans Windows 11

La réalité est que Microsoft s’occupe depuis longtemps des gestes sur les trackpads, mais ils avaient oublié les gestes sur un écran. Au final, toute la famille des appareils Surface (sauf le Laptop SE) dispose d’un écran tactile. Vous ne pouvez pas me vendre l’écran tactile si votre système n’invite pas les gestes. Maintenant, avec Windows 11, ils semblent avoir abandonné leur léthargie et nous proposent déjà autre chose.

Comment pourrait-il en être autrement, le premier geste nous permet d’ouvrir ou de fermer le menu Démarrer d’un geste naturel et simple. De cette façon, nous n’avons pas à recourir à un réglage fin de la visée avec notre doigt, tout geste de la barre des tâches vers le haut ouvrira le menu de démarrage. Pour le fermer, touchez n’importe où ou tirez vers le bas dans le menu déroulant.

Le deuxième geste nous permet de passer du menu avec les applications épinglées au reste des applications. Une grande aide lorsque nous voulons rechercher rapidement dans toutes les applications et cela facilite le déplacement entre les applications. Il serait très utile de proposer ce geste également dans les gestes du trackpad, c’est idiot mais c’est très utile.

Le troisième geste nous permet d’accéder aux raccourcis. De là, nous pouvons configurer, comme nous le faisons déjà avec notre mobile ou notre tablette, les principaux éléments de notre PC. Tout cela avec un geste intuitif et simple qui augmente les possibilités d’utilisation tactile pour quelque chose de si commun.

Enfin, ils ont également renouvelé l’animation des notifications. Glisser vers la gauche depuis le bord droit de l’écran affichera le centre de notification. Avec le calendrier et la nouvelle fonction Focus. Ce geste existait déjà et a été maintenu depuis Windows 8 mais maintenant la transition a été améliorée.

La rotation d’écran la plus fluide de tous les temps

Nous ne pouvions pas manquer cette occasion de parler de la brusquerie que nous avions en tournant une tablette. C’était quelque chose d’aussi violent que le passage au thème clair ou sombre. Maintenant, en reprenant le travail de Windows 10X et Surface Hub 2X, nous recevons le virage en douceur attendu dans Windows 11. Un autre élément de transition pour mieux fonctionner avec des équipements tels que Surface Pro 8, Surface Pro X et Surface Go entre autres.

Petit à petit Windows 11 commence à poser les bases de sa conception et il semblerait que l’équipe de Windows Insider montre enfin une bonne partie de son travail. Nous verrons si d’autres surprises nous attendent. Faire rêver ne nous dérangerait pas de voir un nouveau Device Manager d’après l’année 2022.