King Arthur: Knight’s Tale, une autre histoire du roi Arthur

Les studios hongrois NeocoreGames sont en train de finaliser leur prochain jeu, King Arthur : Knight’s Tale.

Une aventure autour du mythique Roi Arthur qui a reçu un petit retard et qui a déjà une nouvelle date de sortie.

Initialement prévu en février, King Arthur : Knight’s Tale a bénéficié d’un léger report au mois de mars de cette année (dans la version PC), dans le but d’améliorer l’expérience globale du jeu, selon les studios hongrois NeocoreGames.

À la base, King Arthur: Knight’s Tale est un jeu de stratégie qui propose un gameplay tactique (au tour par tour) qui se déroule à l’époque du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde mais qui présente une histoire différente de celle à laquelle nous sommes habitués.

C’est un hybride entre tactique et RPG et dont l’histoire commence immédiatement après la bataille de Camlann, où Mordred tue le roi Arthur.

Le jeu se déroule dans un monde fantastique sombre qui, basé sur la mythologie du roi Arthur (et avec un lien fort avec les jeux de stratégie précédents de NeocoreGames, King Arthur), se présente différemment dans la façon dont il aborde l’histoire et le roi Arthur lui-même. .

Les joueurs incarnent Sir Mordred, l’ennemi juré du roi Arthur et qui l’anéantit lors de la bataille de Camlann. Cependant, lorsque Sir Mordred tue Arthur, il est également mortellement blessé, finissant par mourir également. Cependant, quelque chose se passe et bien qu’ils tombent tous les deux au combat, ils reviennent tous les deux d’entre les morts.

La Dame du Lac, autre figure mythologique et importante d’Avalon, parvient à nous faire sortir du Royaume des Morts mais avec une mission bien particulière.

Apparemment, le roi Arthur lui-même, également revenu de l’au-delà, a été transformé en quelque chose de sombre, quelque chose de beaucoup plus puissant et notre mission sera d’éliminer cette version malveillante du roi Arthur. King Arthur : Knight’s Tale nous présente, comme vous pouvez le voir, une version très sombre et tordue du mythique King.

Pour ce faire, le joueur contrôlera une petite équipe de héros qui se réunira autour de la Table Ronde et partira en missions, basées sur des combats tactiques au tour par tour. Il y a plus de 30 héros différents parmi lesquels choisir, divisés en 6 classes différentes qui peuvent combiner des centaines de compétences et d’artefacts, créant ainsi différents gameplays.

Mais King Arthur: Knight’s Tale ne sera pas uniquement basé sur des batailles. En plus d’un scénario riche et de plusieurs lieux classiques liés à la légende du roi Arthur, il y aura aussi un peu de gestion associée.

En fait, il y aura également un système de gestion Camelot, à travers lequel le joueur devra reconstruire la ville mythique et construire de nouveaux bâtiments et infrastructures qui permettront de débloquer de nouvelles compétences et armes.

King Arthur: Knight’s Tale arrive le 29 mars sur Steam avec les versions PlayStation 5 et Xbox Series X plus tard, avec des dates encore à annoncer.