Nvidia réalise un chiffre d’affaires de 26,91 milliards de dollars, en hausse de 61 % par rapport à l’année précédente

Il ne fait aucun doute que Nvidia est actuellement l’une des entreprises les plus puissantes du secteur technologique. Ses produits, à savoir les cartes graphiques de dernière génération, sont très appréciés et recherchés par les consommateurs mais aussi sur le segment professionnel.

Maintenant, la marque nord-américaine a annoncé ses résultats financiers pour l’exercice qui s’est terminé en janvier 2022. Et selon les données, la société a ainsi présenté une autre valeur record, ayant réussi à lever des revenus de 26,91 milliards de dollars, ce qui se traduit par une augmentation de 61 % par rapport à l’exercice précédent.

Nvidia établit un nouveau record en fin d’exercice

Quatrième trimestre

Nvidia a récemment présenté ses résultats financiers pour l’exercice. De cette manière, selon les détails, la société a réalisé des montants records à la fin du quatrième trimestre, qui s’est terminé le 30 janvier 2022. Plus précisément, la marque a obtenu un chiffre d’affaires de 7,64 milliards de dollars, une augmentation significative de 53% par rapport à même période de l’année précédente et de 8% par rapport au trimestre précédent. Nvidia explique que les plateformes dédiées au marché des jeux, les centres de données et la visualisation professionnelle sont les secteurs qui ont présenté des revenus records ce trimestre et tout au long de l’année.

Le bénéfice GAAP par action diluée pour ce trimestre a également atteint un record de 1,18 $, en hausse stupéfiante de 103 % d’une année sur l’autre et de 22 % d’une année sur l’autre. Non-GAAP par action diluée était de 1,32 $, en hausse de 69 % par rapport à il y a un an et de 13 % par rapport au trimestre précédent.

Exercice fiscal

Concernant l’exercice 2021/2022 (qui se termine cette année), Nvidia a également réussi à obtenir des chiffres impressionnants atteignant un nouveau record avec un chiffre d’affaires de 26,91 milliards de dollars. Ce résultat se traduit par une augmentation de 61 % par rapport aux revenus de 16,68 milliards de dollars américains déclarés au cours de l’exercice précédent.

Ici, le bénéfice GAAP par action diluée était également un record de 3,85 $, en hausse de 123 % par rapport aux 1,73 $ de l’année précédente. Le bénéfice non conforme aux PCGR par action diluée était de 4,44 $, en hausse de 78 % par rapport à 2,50 $ un an plus tôt.

Selon Jensen Huang, fondateur et PDG de Nvidia :

Nous constatons une demande exceptionnelle pour les plates-formes informatiques NVIDIA. NVIDIA est à la pointe des avancées dans les domaines de l’IA, de la biologie numérique, de la science du climat, des jeux, de la conception créative, des véhicules autonomes et de la robotique – certains des domaines les plus percutants aujourd’hui. Nous entrons dans la nouvelle année avec une forte dynamique dans notre activité et une grande traction avec nos nouveaux modèles commerciaux de logiciels avec NVIDIA AI, NVIDIA Omniverse et NVIDIA DRIVE. GTC arrive. Nous annoncerons de nombreux nouveaux produits, applications et partenaires pour l’informatique NVIDIA.

Pour le premier trimestre de l’exercice 2022/23, la société estime un chiffre d’affaires de 8,10 milliards de dollars, soit environ 2 % de plus. Cette période est également marquée par votre retrait de l’achat d’ARM.