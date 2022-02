Le moteur de recherche Google est-il en train de mourir ?

Quand on pense faire une recherche sur Internet, Google apparaît immédiatement comme un moyen de le faire. Certes, ce n’est pas le seul moteur de recherche, mais c’est le plus utilisé au niveau mondial. Les résultats de recherche Google sont cependant de plus en plus minés par la publicité et par des résultats qui semblent peu logiques, à cause des artifices du SEO.

Compte tenu de cela et de quelques autres facteurs, est-il sage de dire que Google est en train de mourir ?

La recherche sur Internet est dominée par Google. Selon les données de StatCounter, en 2021, Google était utilisé au Portugal pour 94,6 % des recherches, suivi de Bing avec 3,55 % et Yahoo avec 1,14 %. Petal Search de Huawei a enregistré 0,06 % des recherches. Néanmoins, il est possible de constater une légère baisse de l’utilisation de Google tout au long de l’année, avec Bing qui gagne du terrain.

Au niveau mondial, Google continue de dominer avec une grande distance par rapport à la concurrence, mais sa part est cependant plus faible (86,19 % en décembre 2021). Bing tourne autour de 7% et la tendance est clairement à la hausse.



Il est important de regarder cette évolution et de comprendre que Microsoft a fait un travail important, attirant de plus en plus d’utilisateurs vers son navigateur et son moteur de recherche respectif.

Mais malgré cette légère baisse de Google, il semble inexact de parler d’une mort du moteur de recherche. Alors pourquoi est-ce un sujet à soulever ?

La recherche Google est en train de mourir

Le site Web DKB a écrit un article où il explique certains arguments qui tentent de montrer que Google Search est en train de mourir. La publicité et les travaux de référencement proposent de plus en plus des résultats de recherche qui ne répondent pas toujours aux besoins des utilisateurs. Mais le site pointe toujours Reddit et sa croissance comme un facteur à prendre en compte.

Il est même mentionné par DKB que « le moteur de recherche le plus populaire aujourd’hui est Reddit » [a olhar para os Estados Unidos] et que Google a entamé un déclin qui pourrait finir par le tuer.

Publicité et référencement

SEO est l’acronyme de optimisation du moteur de recherche, qui dans une traduction littérale en portugais signifie « Optimisation pour les moteurs de recherche ». En bref, le référencement est un ensemble d’actions visant à améliorer la position d’une page de site Web dans les résultats des moteurs de recherche pour des termes spécifiques écrits par différents utilisateurs. L’objectif sera d’amplifier la visibilité d’une marque, le trafic sur la page, la possibilité de suivre et même d’augmenter les conversions.

Alors, magistralement, il est relativement simple de manipuler l’algorithme de Google. L’optimisation des résultats de recherche est un investissement pour de nombreuses entreprises, avec des spécialistes dédiés à cette fonction, afin que ce qu’elles proposent apparaisse en tête des recherches. Il s’agit d’un travail continu car l’algorithme de Google est fréquemment modifié.

La publicité proposée par Google dans ses recherches n’a cessé de croître et, dans son sillage, de nombreuses démarches anticoncurrentielles ont été avancées en Europe (et pas seulement), avec des entreprises qui garantissent qu’elles sont lésées par le mécanisme de Google.

Ainsi, ces deux facteurs sont désignés comme les principaux responsables du déclin des recherches Google.

Dans un cas pratique, il y a quelques jours, une amie a commenté qu’elle voulait faire des achats dans une certaine boutique en ligne et, comme la plupart des gens, a tapé le nom de la boutique sur Google et a ouvert le premier résultat que « tout » indiquait comme étant le le magasin. Dès l’ouverture, vous atterrissez sur un site internet au logo de la marque, avec des catégories de produits et des prix très bas. Il remplit le panier et lorsqu’il essaie de payer, il ne comprend pas où mettre ses données. Il a fini par se rendre compte qu’il se trouvait sur un faux site internet de la marque.

En effet, le premier résultat qui apparaît sur Google est celui associé à une annonce, et seul le suivant mène au site web réel de la marque.

Ensuite, il y a le facteur « intelligence » de Google, qui a tendance à nous donner des résultats basés sur nos habitudes, étant donné la surveillance constante de ce que nous faisons sur le Web et, pas toujours, ce que nous voulons recevoir est conforme à nos préférences ou à nos actions.

Mais d’où vient Reddit ?

Les arguments précédents semblent, dans une large mesure, avoir un certain sens. Si les résultats de recherche ont tendance à être de plus en plus faibles, il est possible qu’une partie des utilisateurs migre vers d’autres moteurs de recherche à la recherche de meilleurs résultats.

Cependant, de là à un état de mort imminente, il y a un long chemin, surtout compte tenu de sa pertinence dans le segment.

Mais dans les arguments de DKB, Reddit apparaît comme une option. N’oubliez pas que Reddit est un forum, plus comme un réseau social, pas un moteur de recherche. Cependant, c’est le réseau qui, tout au long de son existence, s’est développé le plus régulièrement, dans les propres recherches de Google, contrairement à tous les autres réseaux plus populaires qui sont disponibles… ou qui ont même disparu après une énorme popularité. .

Cela signifie que les gens utilisent de plus en plus ce forum pour trouver des sujets qui les intéressent. Encore une fois, nous ne devrions pas voir Reddit se concentrer sur celui d’un moteur de recherche, notamment parce que ce n’est pas ce qui attire de plus en plus d’utilisateurs dans le monde.

En revanche, c’est un fait que Google propose de plus en plus des résultats organiques peu pertinents et même en quantité, et l’utilisateur est souvent lésé par les artifices du SEO et des publicités elles-mêmes.

Pensez-vous que Google Search s’affaiblit en termes de résultats de recherche ou, au contraire, pensez-vous que le service répond de mieux en mieux à vos requêtes ?