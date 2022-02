L’Union européenne attaque SpaceX avec Internet par satellite

Le projet Starlink de SpaceX était un pari perturbateur qui a alerté les pays sur une nouvelle réalité. Il est possible d’avoir Internet et des communications partout sur la planète avec plus de sécurité et avec moins de contrôle par des tiers sur les tarifs, les vitesses et d’autres aspects fondamentaux pour la société moderne. En ce sens, plusieurs puissances mondiales souhaitent avoir leur propre constellation, dont l’Union européenne.

D’après ce qui a été présenté, l’UE prépare son propre Starlink et a déjà prévu un investissement de 6 milliards d’euros pour fournir Internet par satellite.

L’Union européenne veut que ses satellites concurrencent Starlink

Comme on peut le lire dans le communiqué officiel, l’UE explique qu’un système de connectivité par satellite a déjà été lancé, avec la promotion d’actions de gestion du trafic spatial pour atteindre un objectif : une Europe plus numérique et résiliente.

La Commission européenne a pris conscience de l’importance de l’avenir des communications desservies par des satellites en orbite terrestre basse. Ainsi, dans votre exposé, vous mentionnez les défis que l’augmentation de la concurrence internationale apporte, rappelons-nous que ces dernières années, plusieurs initiatives d’Internet par satellite ont pris leur essor.

Parmi eux se trouve le plus célèbre, le projet Starlink, que nous avons, comme nous le savons, au Portugal depuis près d’un an et qui coûte 99 euros par mois ; il y a aussi des projets comme Kuiper d’Amazon, récemment sauvé de la faillite : OneWeb.

Avec ce plan, on tentera de développer un service qui offre un accès ininterrompu mais aussi sécurisé à Internet, surtout pour amener la connexion dans les « zones mortes de communication ». Ce faisant, ils cherchent à renforcer la résilience et la puissance économique de la Communauté européenne.

Les deux principaux objectifs du plan sont :

Garantir la disponibilité à long terme d’un accès mondial ininterrompu à des services de communication par satellite sécurisés et rentables. La protection des infrastructures critiques, la surveillance, les actions extérieures, la gestion des crises et les applications essentielles pour l’économie, la sécurité et la défense des États membres seront soutenues. Permettre la fourniture de services commerciaux par le secteur privé pouvant donner accès à des connexions avancées, fiables et rapides aux citoyens et aux entreprises dans toute l’Europe, y compris dans les zones mortes de communication, en garantissant la cohésion entre les États membres.

Le projet aura un coût de 6 milliards d’euros

Le coût total est estimé à 6 000 millions d’euros. L’UE apportera une contribution de 2,4 milliards d’euros de 2022 à 2027. Cependant, comme il s’agit d’un projet public-privé, le financement proviendra de différentes sources du secteur public (budget de l’UE, États membres, contributions de l’Agence spatiale (ESA) et investissements du secteur privé .

Les promoteurs de cette initiative sont convaincus que le retour sur cet investissement sera beaucoup plus important. L’UE s’attend à ce que son développement ajoute de la valeur entre 17 et 24 milliards d’euros et des emplois supplémentaires dans l’industrie spatiale européenne. En outre, l’UE espère qu’il y aura d’autres résultats positifs dans plusieurs domaines, tels que la sécurité.

Son développement est prévu entre 2023 et 2024. La phase initiale du service sera lancée entre 2025 et mi-2027, le système devant être pleinement opérationnel fin 2027.