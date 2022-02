Les graphiques Intel Arc Alchemist doivent prendre en charge jusqu’à 5 écrans

Intel se concentre également sur le marché des puces graphiques et mise tout sur le développement de ses cartes Arc Alchemist. Et bien qu’il y ait un peu de suspense et de mystère autour du nouvel équipement, on sait déjà que certains détails finissent toujours par être dévoilés.

Ainsi, les dernières informations indiquent que les GPU Intel Arc Alchemist devraient prendre en charge jusqu’à 5 écrans. Les détails sont devenus connus grâce à la nouvelle mise à jour des pilotes Linux.

Les graphiques Intel Arc peuvent prendre en charge jusqu’à 5 écrans

Intel ne dévoile pas beaucoup de détails sur ses nouvelles cartes graphiques Arc Alchemist, ce qui rend les consommateurs encore plus curieux à propos de ces appareils. D’après le peu que l’on sait, la société nord-américaine a l’intention de rendre les graphismes disponibles au premier trimestre 2022. C’est-à-dire que ce sera quelque chose entre ce mois de février et le prochain mois de mars.

Cependant, une nouvelle mise à jour du pilote Intel i915 pour Linux présente de nouvelles fonctionnalités. Selon les détails qui ont pu être vérifiés, la société a récemment ajouté la prise en charge d’un cinquième moniteur de la série GPU Intel DG2, faisant référence aux nouveaux produits.

Mais les notes constantes dans le pilote n’apportent aucune explication à l’intégration de ce nouveau support et Intel n’avait jamais mentionné la même chose. À son tour, le site Web WCCFTECH mentionne que l’inclusion d’un nouveau moniteur peut se faire via des câbles USB-C qui tirent parti de l’intégration de la technologie USB 4.

D’autre part, les images publiées jusqu’à présent de la gamme Arc Alchemist ne montrent que la présence de connexions DisplayPort et HDMI. Mais comme les puces ne sont pas encore sorties, tout cela pourrait changer.

Ainsi, si la prise en charge d’un cinquième moniteur est confirmée, ces cartes graphiques peuvent même surpasser le matériel des GPU Nvidia et AMD, ce qui limite l’option à des produits spécifiques fabriqués par des marques partenaires. En tant que telle, la nouveauté peut avoir une expression importante pour Intel en termes de marché professionnel.

Il ne nous reste plus qu’à attendre que la société de Pat Gelsinger fournisse plus de détails officiels, afin que nous puissions comprendre avec plus de certitude ce qu’elle a préparé pour ce segment.