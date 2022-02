Le chargeur universel pour smartphones en Europe pourrait arriver plus tard cette année

L’Union européenne est déterminée à créer une norme pour les chargeurs dans l’industrie des smartphones et autres équipements. C’est une idée qui existe depuis plusieurs années et qui a mis du temps à se concrétiser et à se concrétiser.

Les idées ont germé et les législateurs montrent leur volonté, avec des étapes importantes déjà franchies. Maintenant, et pour montrer comment se déroule ce processus, une autre information apparaît. L’idée est d’avoir le chargeur universel pour smartphones en Europe plus tard cette année.

Cette décision, si elle va de l’avant, changera beaucoup de choses dans divers domaines de l’industrie. En supposant une interface unique pour la charge, l’Union européenne facilite le recyclage de ces chargeurs, quelle que soit leur marque, qui peuvent être utilisés sur n’importe quel appareil.

Bien sûr, cette décision peut poser des problèmes à des entreprises comme Apple, qui a sa propre interface et s’est opposée à cette mesure. Selon lui, cette norme peut limiter l’innovation et empêcher les entreprises de créer de nouvelles technologies.

Le responsable de ce mouvement au sein de l’Union européenne vient de révéler qu’il prendra forme très prochainement. Alex Agius Saliba s’attend à ce que d’ici la fin de 2022, une législation soit adoptée pour que cette mesure entre en vigueur.

Un accord d’ici la fin de l’année est envisageable. C’est notre ambition

L’assemblée législative devrait pouvoir voter sur sa proposition en mai, initiant ainsi le processus. S’il est adopté, il permettra d’engager des conversations avec les pays de l’Union européenne sur une ébauche finale de ce qui sera présenté.

Il y a encore un changement important qui jusqu’à présent n’était pas envisagé par les législateurs. Ils souhaitent étendre cette mesure à d’autres appareils, au-delà des smartphones, des écouteurs ou des tablettes.

Ce serait une opportunité totalement manquée si nous nous concentrions uniquement sur les smartphones

L’objectif est donc d’apporter ce changement aux claviers, souris, montres connectées et à tous les appareils mobiles dotés d’un port de charge. Reste à savoir si ces nouveaux objectifs seront atteints et jusqu’où il sera possible d’étendre cette idée qui a tout pour réussir.