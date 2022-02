Android Auto 7.4 est enfin arrivé et beaucoup de choses vont changer pour le mieux

Android Auto est l’un des systèmes les plus utilisés pour connecter les smartphones aux voitures. Il offre, dans une interface simple, un accès à de nombreuses fonctionnalités auxquelles nous sommes habitués et que nous souhaitons que les smartphones proposent pour accompagner la conduite.

Celui-ci a reçu beaucoup de nouvelles de Google et a maintenant atteint un nouveau niveau. La version 7.4 vient de sortir et ouvre la porte à quelques améliorations que de nombreux utilisateurs attendaient, pour étoffer encore ce que propose Android Auto.

Comme cela a été récemment révélé, Google a un large éventail d’améliorations à venir pour Android Auto. Il s’agira d’une mise à jour qui changera beaucoup l’interface que ce système offre aux utilisateurs, tout en la rendant plus simple à utiliser.

On ne savait pas quand ce changement se produirait, mais on savait que ce serait très bientôt, augmentant encore plus l’intérêt pour ce changement. Ce moment est maintenant arrivé, avec le début des tests bêta de la version 7.4, qui apporte tous ces changements à l’interface d’Android Auto.

D’après ce que l’on sait, cette nouvelle version n’a pas encore les changements attendus visibles, bien qu’ils devraient déjà être présents dans le code de l’application. Ainsi, et dans les prochaines versions, ces changements devraient prendre forme, quoique lentement.

Google ne révèle pas non plus les changements qu’il a apportés à l’application, une politique qu’il suit depuis un certain temps dans toutes ses propositions Android Play Store. Il suffit de mettre une description standard et cela suit Android Auto depuis longtemps.





Comme il s’agit toujours d’une version présente en version bêta, son accès aux utilisateurs est limité. Le programme de test est actuellement fermé, mais il existe un moyen simple d’accéder à cette version 7.4 d’Android Auto. Accédez simplement à Apk Mirror et téléchargez cette version. Le processus d’installation est alors simple.

Google devra évaluer la qualité des nouvelles dans un proche avenir et s’assurer qu’elles sont prêtes à être diffusées dans le monde entier. Après cela, il y aura enfin accès à tous les changements qui sont programmés et qui sont déjà bien connus.