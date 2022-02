Xiaomi : la charge rapide 150W arrive

Xiaomi a été un pionnier dans le travail développé autour des technologies de charge des appareils mobiles et nous avons aujourd’hui sur le marché des smartphones qui se chargent déjà à une puissance maximale de 120W.

Cependant, la barre semble être de continuer à augmenter la charge à 150W est déjà en cours de test.

Les technologies associées aux batteries des smartphones ont beaucoup évolué ces dernières années. Il y a une limitation physique dans sa taille, qui limite l’augmentation de l’autonomie, sans remettre en cause la taille du smartphone. Les fabricants se sont donc concentrés sur la vitesse de chargement.

Pendant un certain temps, nous avons entendu dire que des puissances de charge plus élevées arriveraient, cependant, les problèmes de surchauffe et de durée de vie de la batterie étaient des aspects qui ont fini par peser dans le report de certaines versions.

La vérité est qu’aujourd’hui, tout bon smartphone charge déjà la batterie à 33 W ou 25 W, les modèles bas de gamme à 18 W et il y en a quelques-uns qui ont déjà des vitesses de charge beaucoup plus rapides, supérieures à 60 W, le maximum étant défini dans le 120W/125W, par Xiaomi ou OPPO.

En fait, Xiaomi a même annoncé officiellement des développements liés à la charge à une puissance maximale de 200W, même si cela peut prendre un certain temps pour apparaître sur le marché.

Xiaomi : charge encore plus rapide

La vérité est que la dégradation de la batterie est quelque chose qui continue d’inquiéter les fabricants et les consommateurs, même si le temps prouvera que l’impact n’est pas si important par rapport à des vitesses de charge plus lentes.

Charger à 150W n’est pas exactement une nouveauté, compte tenu des nouvelles de la fin de l’année dernière. Mais maintenant, de nouveaux développements apparaissent. Les rumeurs disent que la technologie est déjà testée intensivement pour arriver très bientôt sur le marché.

En fait, il est avancé que cela pourrait arriver avec le prochain Xiaomi MIX 5, qui pourrait sortir au plus fort de l’été, à la mi-août, comme cela s’est produit avec la version 4. Une telle vitesse de chargement pourrait représenter moins de 15 minutes à charger. une batterie d’une capacité typique de 4500 mAh, de 0 à 100%.