Toyota a commencé à tester un train à hydrogène avec 140 km d’autonomie

Bien que les modèles de transport électrique soient largement mentionnés, les fabricants « sondent le terrain » et déterminent comment ils peuvent alimenter au mieux les modes de transport. Ceci, répondant à la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Aujourd’hui, Toyota a commencé à tester l’Hybari, un train à hydrogène d’une autonomie de 140 kilomètres.

Les constructeurs envisagent de développer des piles à combustible à hydrogène pour alimenter les véhicules de transport lourds. Dans ce cas, la proposition de Toyota s’appelle Hybari (HYdrogen-HYBrid Advanced Rail for Innovation) et a déjà été testée au Japon.

Outre Toyota, il implique également la compagnie ferroviaire JR East et le fabricant de composants Hitachi. Le premier est responsable du développement des systèmes de pile à combustible à hydrogène et de leur stockage. Ce dernier développera le système de propulsion électrique.

L’Hybari de Toyota a parcouru ses premiers kilomètres le 6 février, allant de la ligne Nambu dans la ville de Kawasaki à la gare de Musashi-Nakahara. Le grand test avec le premier prototype de la série FV-E991 devrait commencer début mars. Celui-ci voyagera entre Hamakawasaki et Shitte, et entre Shitte et Musashi-Nakahara.

Le train sera 100% électrique, pourra atteindre une vitesse maximale de 100 km/h, et aura la capacité de parcourir environ 140 kilomètres, grâce aux cinq réservoirs qui stockeront 51 litres d’hydrogène. Ce sera un modèle régional qui garantira une option plus durable pour les déplacements de courte durée.

Plus précisément, le train sera équipé de quatre piles à combustible à électrolyte polymère solide Toyota de 60 kW chacune et de deux batteries au lithium Hitachi d’une capacité de 120 kWh par unité. Celles-ci serviront à alimenter les moteurs en énergie à partir des cellules, ainsi qu’à capter l’énergie du freinage régénératif.

