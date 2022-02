Le système de sécurité AirTag d’Apple a peut-être aidé à attraper un harceleur

La discussion autour du potentiel bénin ou malin de l’AirTag d’Apple se poursuit. L’appareil est de plus en plus populaire et les scénarios d’utilisation sont de plus en plus nombreux. Cependant, une bonne ressource a toujours le côté obscur de la force. Autrement dit, il peut être utilisé pour le mal. Il y a eu plusieurs rapports de harcèlement et de vol qui ont utilisé des balises de localisation Apple. Cependant, cette fois, le système de sécurité aura été chargé d’attraper le criminel !

Une femme a pu découvrir le dispositif de repérage sur l’attelage de son véhicule grâce aux fonctions anti-harcèlement d’Apple. Le harceleur a été arrêté.

L’AirTag d’Apple a conduit la victime à identifier le criminel

Selon WXPI News, une femme vivant à Apollo, en Pennsylvanie, a reçu une alerte sur son iPhone indiquant qu’un AirTag suivait sa position. Forte de ces informations, la jeune femme a prévenu la police après avoir découvert l’appareil dans son véhicule.

Selon le mari de la victime, l’iPhone a informé la victime qu’il était suivi. La femme ne savait pas ce qu’était un AirTag et est allée sur Google. Les autorités déjà en possession de l’AirTag ont utilisé les fonctionnalités anti-harcèlement mises en place par Apple et ont contacté Ronald Roessler, qui a été arrêté.

Lorsque la police a eu accès à l’AirTag, il a révélé son propriétaire. Toutes les informations sont fournies par Apple aux forces de l’ordre lorsqu’il est découvert qu’un AirTag est utilisé pour le harcèlement.

Roessler avait une histoire avec la victime. La femme avait même une ordonnance de protection contre les abus de harceleur. Il a nié toute implication dans le placement de l’AirTag et a supprimé l’appareil de son iPhone devant la police. Cependant, il n’a pas pu expliquer comment un de ses AirTag, attribué à son compte, s’est retrouvé « par accident », dans la voiture de la victime !

Confidentialité et harcèlement

Apple a développé un appareil avec une énorme capacité de localisation, en fait, c’est « presque en temps réel ». En ce sens, la technologie pourrait être utilisée pour surveiller et/ou chasser quelqu’un en plaçant un AirTag sur n’importe quel objet d’usage courant, ou sur un véhicule, par exemple.

Cependant, Apple a développé (et continue de développer) un certain nombre de garanties dans AirTag pour protéger la vie privée des autres et empêcher la surveillance et le harcèlement.

Néanmoins, ce qui a été fait, à notre avis, est encore un domaine dans lequel Apple peut s’améliorer.





En termes de confidentialité des propriétaires d’AirTag, Apple a développé un système performant. Par exemple, seul l’utilisateur peut voir où se trouve son AirTag et ses données de localisation et d’historique ne sont jamais stockées dans l’AirTag. Apple indique également que toutes les données de localisation sont cryptées et qu’il ne connaît pas l’emplacement de votre AirTag.

Pour décourager les personnes d’être suivies, notre iPhone peut avertir l’utilisateur si un AirTag (autre que le sien) « voyage » avec lui pendant un certain temps. Par mesure de précaution, lorsqu’elle est détectée, la « victime » peut obtenir des instructions pour la désactiver.





Un AirTag qui est séparé de son propriétaire pendant une période de temps indéterminée commencera à émettre un son lorsqu’il est déplacé, alertant les personnes autour de lui de sa présence. Malheureusement, Apple ne précise pas le délai de réception de cette alerte de sécurité, ce qui est inquiétant. De plus, une fois chez vous, la personne « surveillée » recevra également une alerte de sécurité si un AirTag non enregistré pour cette personne est détecté.

Il existe d’autres scénarios où l’AirTag s’annonce lorsqu’il est dans un mode en dehors du cadre « agréable ». Même un Android a la possibilité de recevoir une alerte de la présence d’un AirTag « étrange », mais il reste encore certains paramètres qui nécessitent plus de temps pour comprendre. Veuillez noter que l’utilisateur ne recevra une alerte que s’il exécute iOS 14.5 ou une version ultérieure sur son iPhone.