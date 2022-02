La prochaine extension de No Man’s Sky, « Sentinel », révise entièrement le combat

En un mot : Hello Games a publié une autre mise à jour de contenu gratuite du jour au lendemain. La prochaine extension a pratiquement reconstruit le système de combat. Les sentinelles ont plus d’unités à leur disposition, et les joueurs ne peuvent plus pénétrer injustement dans une grotte ou une base pour les se débarrasser de leur dos. Cependant, les joueurs auront plus d’options de combat, y compris la possibilité de convertir leur combinaison Exomech en un Hardframe Battle Mech autonome.

La semaine dernière, nous avons souligné l’écart actuel de deux mois entre Hello Games et les mises à jour de No Man’s Sky. Historiquement, de longues pauses de patch comme celle-ci signifiaient qu’une itération majeure était imminente. Cependant, dans ce cas, il est apparu que c’était parce que les développeurs étaient occupés sur un port Nintendo Switch. C’est vrai, mais un gros vidage de contenu était, en effet, également en route.

La mise à jour 3.8, intitulée Sentinel, se concentre fortement sur le combat (bande-annonce récapitulative ci-dessus).

Tout d’abord, HG a complètement remanié les Sentinelles. Non seulement il existe une plus grande variété d’unités pour vous attaquer et vous harceler, y compris le puissant Hardframe Battle Mech, mais leur IA est également bien meilleure qu’auparavant. Si vous avez aimé plinker des drones depuis la sécurité à proximité d’une cabane construite à la hâte dans laquelle ils ne peuvent pas entrer, oubliez cette tactique. Les sentinelles peuvent désormais entrer à l’intérieur et dans les grottes également. Il n’y a pas de refuge une fois que vous les avez cochés. Ces bêtes mécaniques vont être beaucoup plus difficiles à battre maintenant.

Pour ne pas déséquilibrer le combat, Hello Games fait monter l’arsenal des joueurs. Le premier sur le pont est un nouveau canon à neutrons. Cet ajout au multitool peut déclencher des rafales de neutrons rapides mais faibles pour picorer l’ennemi. Cependant, sa véritable puissance réside dans l’explosion chargée, qui a vraiment du punch. Une autre arme ne suffira probablement pas contre les nouvelles Hardframe Sentinels. HG a donc retravaillé la combinaison exomech Minotaure du joueur de plusieurs manières.

Tout d’abord, il existe un nouveau plan technologique appelé Minotaur AI Pilot. Avec ce module installé, la combinaison agira comme un compagnon autonome. Il vous suivra et s’engagera dans la bataille avec les ennemis. Si vous décidez que vous avez besoin de la protection supplémentaire fournie par l’exomech, vous pouvez intervenir et prendre le contrôle, comme les Titans de Titanfall.

Cela peut ne pas suffire dans une bataille intense, les joueurs peuvent donc désormais fabriquer des pièces jointes Hardframe pour leurs Minotaures. Ces plans d’armure lourde sont volés aux Sentinelles et offrent une mobilité accrue, des systèmes d’armes avancés, une armure renforcée et le pilote AI mentionné ci-dessus. Mais ce n’est pas tout. Les joueurs peuvent également fabriquer un compagnon drone pour les suivre, en leur fournissant de l’aide.

Toute cette puissance de feu supplémentaire sera nécessaire étant donné qu’en plus des Hardframe Battle Mechs, les Sentinelles disposent également de nouveaux boucliers holographiques, de drones de réparation et de drones invocateurs. Ainsi, les batailles peuvent s’échauffer considérablement une fois que vous passez à l’offensive.

S’il fait trop chaud, vous pouvez essayer de vous faufiler en utilisant un camouflage furtif. Le nouveau modèle de votre combinaison environnementale, Active Camouflage Technology, vous rend temporairement invisible. L’effet est similaire à l’armure furtive chinoise ou aux Stealth Boys de la série Fallout. Après vous être faufilé, vous pouvez trouver le nouveau pilier Sentinelle planétaire (ci-dessous), qui vous permettra d’arrêter toute activité Sentinelle (temporairement).

Hello Game s’est efforcé d’améliorer l’expérience de combat dans cette mise à jour tout en la gardant équilibrée et équitable des deux côtés. Cependant, si le combat intense n’est pas votre sac, No Man’s Sky n’a pas perdu cette attitude « faites ce que vous voulez ». Évitez simplement de rendre les sentinelles folles si vous ne voulez pas de combat. Tant que vous n’essayez pas de terminer une quête qui nécessite un combat, faites simplement preuve de prudence lorsque vous extrayez des ressources ou tuez la faune.

Alors que le combat était l’objectif principal, les développeurs ont également inclus plusieurs changements de qualité de vie bienvenus. Ils ont doublé le nombre d’outils multifonctions et triplé le nombre de compagnons animaux que les joueurs peuvent posséder. La téléportation au sein du même système est plus rapide, les visuels de tir des armes ont été révisés et un nouveau multitool Royal et un jetpack Royal sont disponibles (ci-dessous).

Le patch 3.8 inclut la prise en charge de l’écran tactile et des optimisations pour le Steam Deck, et Hello Games a également ajouté la prise en charge AMD FSR et Nvidia DLAA.

La mise à jour Sentinel a été mise en ligne à minuit, elle devrait donc être prête si vous avez défini la mise à jour automatique. Nous n’avons pas le temps de nous plonger dans de nombreuses autres améliorations de la qualité de vie et corrections de bugs, mais vous pouvez également suivre les notes de mise à jour pour toute la saleté sur le site Web de No Man’s Sky.