Funcom s’associe à Abstraction Games pour Dune

Avec le film sorti en salles l’an dernier, Dune sera encore à l’honneur cette année, puisqu’il aura également droit à un nouveau jeu. Un jeu multijoueur qui est encore en développement.

Récemment, un partenariat entre Funcom et les studios néerlandais Abstraction Games a été révélé pour mener à bien ce projet colossal.

Dune vit une seconde vie et l’année 2022 semble ajouter encore plus à ce riche univers de science-fiction. Après la sortie de la nouvelle version du film en salles l’an dernier, un nouveau jeu est prévu pour cette année.

En 2019, Funcom a signé un accord avec les marques Legendary Entertainment et Herbert Properties LLC pour développer un nouveau jeu basé sur l’univers riche et unique de Dune. De cet accord est née la nouvelle du partenariat entre Funcom et Abstraction Games.

Cela dit, le développement du jeu s’appuie sur le travail et l’expérience de Funcom (Conan Exiles, Dune The Spice Wars ou Metal Hellsinger) et des studios hollandais Abstraction Games (Stranded Deep, Halo The Master Chief Collection ou Baldur’s Gate 3, par exemple) .

Dune sera un jeu de survie multijoueur (MMO) en monde ouvert qui emmènera les joueurs plus profondément dans la planète Arrakis, la seule source de l’univers des épices Melange et la lutte éternelle entre les maisons Atreides, Harkonnen et Ordos.

D’après ce qui a été rapporté récemment, l’effort conjoint des deux équipes est formidable et très discipliné, les développeurs d’Abstraction Games étant intégrés aux équipes de Funcom, leurs efforts se concentrant sur le développement du moteur de jeu et son optimisation. Ce co-développement entre Abstraction et Funcom permettra donc de créer la meilleure expérience de jeu possible.

Selon ce que l’on sait, Abstraction Games soutiendra également Funcom dans d’autres aspects tels que le développement du moteur de jeu, le rendu graphique et le support des plates-formes sur lesquelles le jeu fonctionnera.

D’autres aspects techniques et de gameplay, tels que l’audio, l’intelligence artificielle, l’animation ou la physique seront également pris en charge par Funcom, donc Dune émergera grâce à la vaste expérience des deux studios.

« C’est un plaisir de travailler avec Abstraction dans le développement et l’optimisation technologique des systèmes qui mettront en lumière notre prochain jeu multijoueur en monde ouvert basé sur le riche univers de Dune.» a révélé Fred Richardson, de Funcom, et ajoutant que «Les vastes connaissances techniques d’Abstraction se sont avérées extrêmement précieuses pour nous permettre une expérience qui brise les barrières des développements avec le moteur Unreal.«