Google veut que vous essayiez Chrome OS sur votre ancien PC ou Mac

Vue d’ensemble : les Chromebooks ne se vendent plus comme des petits pains, mais Google pense que Chrome OS est un bon moyen de donner un nouveau souffle à une vieille machine. La société s’adapte à un monde où le système d’exploitation s’estompe lentement en arrière-plan et où les utilisateurs ne se soucient que de pouvoir exécuter leurs applications préférées.

Le dernier effort de bureau de Google est une nouvelle version de Chrome OS appelée Chrome OS Flex qui peut soi-disant s’installer en quelques minutes sur une variété de PC et de Mac. La société le positionne comme un système d’exploitation axé sur les affaires et l’éducation qui peut insuffler une nouvelle vie aux machines plus anciennes, mais il s’agit par ailleurs d’une expérience similaire à celle offerte sur les Chromebooks.

L’idée derrière cela est simple – une grande partie de ce que nous faisons sur un ordinateur se produit aujourd’hui dans un navigateur Web, donc exécuter un système d’exploitation complet comme Windows ou macOS serait exagéré. Chrome OS Flex est gratuit, peut être exécuté à partir d’une clé USB et est plus facile à déployer et à gérer car il s’agit d’un peu plus qu’un navigateur Web construit sur le noyau Linux.

Google indique que vous pouvez exécuter Chrome OS Flex sur la plupart des systèmes Intel ou AMD avec au moins 4 gigaoctets de RAM et 16 gigaoctets de stockage, et la société travaille à la création d’une liste de modèles certifiés. Comme vous vous en doutez, toutes les fonctionnalités de Chrome OS ne fonctionneront pas en fonction du matériel sur lequel il s’exécute, et des fonctionnalités telles que Google Play et les applications Android ne seront pas du tout disponibles.

Les expéditions de Chromebook ont ​​diminué en 2021 en raison d’un ralentissement des dépenses d’éducation, il est donc logique que Google essaie d’améliorer la part de marché de Chrome OS en le présentant aux personnes qui possèdent un appareil qui n’est plus pris en charge sur la dernière version de Windows ou macOS. Après tout, Google a acheté Neverware en 2020 pour son logiciel CloudReady, qui aide les particuliers et les organisations à convertir les anciennes machines en appareils Chrome OS.

Les personnes intéressées à essayer Chrome OS Flex peuvent le faire gratuitement. Il convient de noter qu’il s’agit actuellement d’un accès anticipé, alors attendez-vous à quelques bugs lors de la plongée. Cela dit, vous pouvez l’exécuter directement à partir d’une clé USB avant de décider d’une installation permanente.

Une version stable devrait être lancée dans les mois à venir, et les utilisateurs CloudReady existants seront ensuite migrés vers Chrome OS Flex.

Crédit d’impression : Konstantin Savusia