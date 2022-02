Privacy Sandbox : lancement de l’outil de confidentialité de Google pour Android

Après qu’Apple ait lancé l’outil App Tracking Transparency, un mécanisme qui donne à l’utilisateur la décision d’être suivi ou non par des applications à des fins publicitaires, vient maintenant la réponse de Google au même critère de confidentialité, la Privacy Sandbox. Tout en convenant qu’une plus grande confidentialité est nécessaire, Google critique l’outil d’Apple, affirmant qu’il a des « approches directes » et qu’il est « inefficace ».

Google a annoncé son intention de renforcer la confidentialité des utilisateurs sur Android avec une nouvelle initiative qui mettra fin au suivi dans les applications pour son système d’exploitation.

Le bac à sable de confidentialité de Google en réponse à la transparence du suivi des applications d’Apple

Dans un post sur son blog, Google a annoncé un projet en développement depuis plusieurs années, baptisé « Privacy Sandbox ». Cet outil propose « plus de solutions publicitaires privées » pour les applications mobiles.

La pierre angulaire de Privacy Sandbox limitera les données partagées avec d’autres applications tierces, ce qui rendra plus difficile pour les annonceurs de travailler avec eux lorsqu’ils créent des profils d’utilisateurs à des fins de publicité ciblée.

Selon les principes connus de ce nouvel outil de Google, il présente plusieurs similitudes avec le framework App Tracking Transparency (ATT) d’Apple. Comme on s’en souvient, l’outil « controversé » d’Apple est sorti avec iOS 14.5 l’année dernière.

Cependant, contrairement à l’ATT d’Apple, qui exige que toutes les applications demandent le consentement de l’utilisateur avant de les suivre vers d’autres applications et sites Web, la solution Privacy Sandbox de Google limitera la capacité de l’application par défaut, tout en recherchant de nouvelles façons de préserver la confidentialité pour permettre la publicité mobile.

En fait, ici, vous pouvez voir que Google est d’une part en tant que partie intéressée à la vente de publicité et les données des utilisateurs sont importantes, d’autre part, il veut servir Android avec un outil qui protège l’utilisateur. Par conséquent, vous serez toujours là pour développer « le meilleur des deux mondes ».

Avec la présentation de son outil, Google en a profité pour picorer Apple. Ainsi, le géant de la recherche critique la solution de la société de Cupertino comme ayant « des approches brutales se révélant inefficaces » et que « d’autres plateformes ont adopté une approche différente de la confidentialité des publicités, restreignant sans ambages les technologies existantes utilisées par les programmeurs et les annonceurs ».

Selon Google, l’objectif de Privacy Sandbox est que « les utilisateurs sachent que leurs informations sont protégées et que les développeurs et les entreprises ont les outils pour réussir sur leur smartphone ».

Google a ressenti la douleur de Facebook ?

Cette déclaration de Google rappelle les déclarations de Facebook. Comme nous nous en souvenons, peu de temps après la sortie de l’application Tracking Transparency dans iOS 14.5, Facebook, désormais renommé Meta, a vivement exprimé son mécontentement face à la nouvelle exigence, affirmant que cela affecterait considérablement son activité publicitaire.

Quelque temps plus tard, leurs craintes se sont apparemment concrétisées, le géant des médias sociaux se plaignant qu’ATT a coûté 10 milliards de dollars aux coffres de l’entreprise en perte de revenus. Un responsable de Meta dit que cette année, la valeur sera à nouveau d’environ 10 milliards de dollars.

Comme d’autres dans notre industrie, nous sommes confrontés à des vents contraires à la suite des changements iOS d’Apple. Comme nous l’avons décrit au dernier trimestre, Apple a créé deux défis pour les annonceurs. La première est que la précision de nos annonces publicitaires a diminué, ce qui a augmenté le coût de génération des résultats. L’autre est que la mesure de ces résultats est devenue plus difficile. Et nous pensons que l’impact mondial d’iOS en tant que vent contraire sur notre entreprise en 2022 est de l’ordre de 10 milliards de dollars, c’est donc un vent contraire assez important pour notre entreprise.

a déclaré le directeur financier de Facebook, David Wehner.

Le géant de la recherche adopte une vision moins menaçante

L’approche adoptée par Google a un ton différent. En utilisant Snapchat comme exemple, qui avait précédemment déclaré qu’ATT présentait un « risque » pour son activité, le géant de la recherche semble dire ce que ces entreprises veulent entendre.

Le responsable de Snapchat a déclaré dans un communiqué qu’il était « ravi de collaborer avec Google pour développer de nouvelles normes de préservation de la vie privée pour Android ».

Google a déclaré qu’il recevrait des informations de l’ensemble de l’industrie lors de la construction du Privacy Sandbox au cours des deux prochaines années.