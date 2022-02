Les astronomes observent le phénomène de l’univers « lumineux et énigmatique »

Ces dernières années, il y a eu de nombreuses découvertes dans le domaine de l’Univers. Selon des informations récentes, un groupe d’astronomes observe un épais anneau de poussière qui cache un trou noir supermassif.

Cet épais anneau de poussière et de gaz se trouve dans la galaxie Messier 77, à 47 millions d’années-lumière de la Terre.

Le phénomène de l’Univers a été observé pour la première fois dans les années 50

La découverte, décrite dans la revue scientifique Nature, est une preuve supplémentaire de l’existence de l’un des phénomènes « les plus brillants et les plus énigmatiques » de l’Univers, observé pour la première fois dans les années 1950, les noyaux galactiques actifs, « des sources extrêmement énergétiques alimentées par des trous noirs ». . supermassifs qui se trouvent au centre de certaines galaxies ».

Selon l’Observatoire européen austral (OES)…

Ces trous noirs se nourrissent de grands volumes de poussière et de gaz cosmiques. Avant d’être consommé, ce matériau tourne en spirale vers le trou noir et de grandes quantités d’énergie sont libérées dans le processus, éclipsant souvent toutes les étoiles de la galaxie.

Un trou noir est un corps dense et sombre avec des forces gravitationnelles extrêmes dont rien ne s’échappe, pas même la lumière. L’équipe d’astronomes est arrivée à la galaxie Messier 77 en construisant « une image détaillée de la poussière » en combinant « les changements de sa température provoqués par le rayonnement intense du trou noir » avec les « cartes d’absorption » de la poussière et du gaz.

Tous les noyaux galactiques actifs ont la même structure de base : un trou noir supermassif entouré d’un épais anneau de poussière. Le noyau galactique actif de Messier 77, par exemple, brille moins dans la lumière visible que les autres.

Les résultats obtenus à partir de l’observation de ce phénomène dans l’Univers peuvent aider à mieux comprendre, par exemple, le fonctionnement des noyaux galactiques actifs et l’histoire de la Voie lactée, qui abrite en son centre un trou noir supermassif « qui a pu être actif dans le passé ».

