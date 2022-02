La greffe de cellules souches guérit une femme séropositive pour la première fois

Une fois de plus, l’histoire médicale a été faite! Les États-Unis, et maintenant le monde, ont rencontré la première femme guérie du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), responsable du sida.

Le traitement impliquait une nouvelle greffe de cellules souches.

Aux États-Unis, une patiente atteinte de leucémie est devenue la première femme et la troisième personne au monde à être guérie du VIH. Ceci a été réalisé grâce à une nouvelle méthode de transplantation de sang à partir du cordon ombilical d’un donneur. L’annonce a été faite par des scientifiques de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA) et de l’Université Johns Hopkins, lors de la Conférence sur les rétrovirus et les infections opportunistes, qui s’est déroulée virtuellement.

La patiente de New York a reçu un diagnostic de VIH en 2013 et de leucémie en 2017. Elle a ensuite reçu du sang de cordon ombilical d’un donneur partiellement compatible pour traiter le VIH et la leucémie myéloïde – un type de cancer qui prend naissance dans les cellules qui produisent le sang dans la moelle osseuse.

Plus que cela, la femme a reçu du sang d’un parent proche afin de renforcer temporairement son système immunitaire pendant que son corps s’habituait à la greffe. Il a une mutation génétique rare qui bloque l’invasion du VIH. Dans ce cas, il semble avoir été une procédure réussie.

Une femme vit sans VIH depuis plus d’un an

Les scientifiques disent maintenant que la femme est en rémission et sans virus depuis 14 mois, sans avoir besoin de traitements contre le VIH. En fait, depuis l’arrêt du traitement en octobre 2020, des tests approfondis n’ont pas détecté de signes du virus.

Le sexe du patient est important, car les femmes représentent plus de la moitié du nombre de personnes vivant avec le VIH dans le monde, mais seulement 11 % participent à des essais de remèdes possibles.

C’est maintenant le troisième rapport de guérison dans ce contexte et le premier d’une femme vivant avec le VIH.

Dit Sharon Lewin, présidente de l’International AIDS Society.

Après tout, jusqu’à présent, seuls deux patients masculins étaient connus pour avoir été guéris. Premièrement, Timothy Ray, Brown, connu sous le nom de « The Berlin Patient », a vécu pendant 12 ans sans le virus, jusqu’à sa mort d’un cancer en 2020. Deuxièmement, il a été signalé qu’Adam Castillejo était également devenu séronégatif en 2019.

Cette greffe réussie qui a libéré la première femme au monde du VIH est, sans aucun doute, un pas en avant important. En effet, la nouvelle méthode, qui implique l’utilisation de cellules souches, peut être utilisée chez plusieurs personnes, préfigurant une possible lumière au bout du tunnel de ce problème mondial.

