Carl Pei fait allusion au premier téléphone Android alimenté par Snapdragon de Nothing

Quelque chose à espérer : Une autre entreprise semble prête à rejoindre le marché des smartphones Android. Carl Pei, le co-fondateur de OnePlus, a teasé le premier smartphone de sa firme, Nothing. Qualcomm a également rejoint le fil Twitter, confirmant que l’appareil sera alimenté par Snapdragon, bien que cela soit attendu étant donné qu’il a signé un accord avec Nothing l’année dernière.

Hier, Pei a tweeté les mots « Back on Android », suivis d’un autre tweet chantant les louanges d’Android 12 et taguant le vice-président senior d’Android chez Google, Hiroshi Lockheimer.

Android 12 est sympa ! @lockheimer —Carl Pei (@getpeid) 15 février 2022

Le compte Android officiel a rejoint quelques heures plus tard avec « Nous avons beaucoup à rattraper sur Carl [Sic] », avant que le compte Snapdragon n’ajoute sa propre version : une image du bras de fer en l’air de Predator entre Dutch et Dillion, mais avec un troisième bras ajouté pour montrer le partenariat entre le trio d’entreprises.

Après avoir quitté OnePlus en 2020 et fondé sa nouvelle entreprise en 2021, Nothing a acheté l’ancienne société d’Andy Rubin, Essential, en février de l’année dernière. Il a également signé un accord de 50 millions de dollars avec Qualcomm en octobre, de sorte qu’un smartphone alimenté par Snapdragon ressemblait à une fatalité.

Le seul produit à venir de Nothing jusqu’à présent a été ses écouteurs Nothing Ear (1), qui ont reçu pour la plupart de bonnes, sinon d’excellentes critiques de la part des critiques ; ils ont également vendu plus de 100 000 unités dans les deux mois suivant le lancement. Attendez-vous à ce que le téléphone Nothing utilise une partie du même langage de conception que les bourgeons, en particulier en ce qui concerne la transparence.

En novembre, le vice-président et directeur général de Nothing, Manu Sharma, a déclaré que la société avait cinq nouveaux produits en développement, ajoutant que Qualcomm alimenterait « de nombreux appareils lancés l’année prochaine ».

On ne sait pas exactement quand le téléphone Android de Nothing sera lancé, mais nous pouvons nous attendre à en savoir plus dans les prochains mois.