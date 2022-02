Développez les capacités de votre scanner avec VueScan

VueScan remplace le logiciel fourni avec votre scanner. Plus de 10 millions de personnes ont téléchargé VueScan depuis sa première sortie en 1998. Que vous recherchiez des fonctionnalités plus avancées que votre fournisseur de scanner ne propose pas, ou que votre fournisseur de scanner ne prenne plus en charge votre scanner, VueScan 9 vous aide à tirer le meilleur parti de votre scanneur.

Caractéristiques:

Compatible avec plus de 6500 scanners VueScan 9 est compatible avec plus de 6500 scanners différents, il y a donc de fortes chances qu’il fonctionne également avec le vôtre. Vous pouvez également consulter cette liste de scanners pris en charge pour vous en assurer, ou télécharger la version d’essai et voir par vous-même.

VueScan Mobile pour iPad et iPhone Si vous avez un iPad ou un iPhone, vous pouvez utiliser VueScan Mobile Free pour la numérisation. Il s’agit d’un programme entièrement gratuit disponible dans l’App Store.

Fonctionne sur Windows, Mac et Linux VueScan 9 fonctionne sur Windows, Mac OS X et Linux. De nombreux fournisseurs de scanners cesseront de prendre en charge un scanner et celui-ci cessera de fonctionner sur un nouveau système d’exploitation. VueScan 9 résout ce problème et vous permet d’utiliser à nouveau votre ancien scanner.

Produit des numérisations dans une variété de formats VueScan 9 peut produire des documents numérisés, des photos et des films aux formats PDF, JPEG, TIFF. Il peut également reconnaître du texte à l’aide de l’OCR. Il peut également créer des PDF de plusieurs pages à l’aide de scanners à plat et de scanners avec chargeurs automatiques de documents.

Idéal pour les utilisateurs débutants et professionnels Nous avons construit VueScan pour que deux types d’utilisateurs complètement différents puissent l’utiliser. Le mode Guide Me vous guide pas à pas tout au long du processus de numérisation. Le mode avancé vous permet de déverrouiller des fonctionnalités puissantes pour avoir un contrôle total sur votre numérisation

Constamment mis à jour Nous mettons à jour VueScan toutes les quelques semaines et avec l’édition Standard, vous bénéficiez de mises à jour gratuites pendant un an. Si vous achetez l’édition professionnelle, vous bénéficiez de mises à niveau gratuites à vie. Nous ajoutons constamment de nouvelles fonctionnalités et ajoutons la prise en charge de nouveaux scanners.



Quoi de neuf: