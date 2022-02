Comment faire des zoodles avec le spiraliseur KitchenAid

Vous voulez faire des nouilles aux légumes à faible teneur en glucides à partir de courgettes et vous avez un robot culinaire Kitchen Aid ? Alors essayez les zoodles avec le spiraliseur KitchenAid ! Avec cet appareil supplémentaire pour votre robot culinaire Kitchen Aid, c’est particulièrement simple et rapide. Et le coupe-spirale peut faire encore plus.

Le spiraliseur KitchenAid : plus qu’un simple accessoire

Pour être plus précis, le coupe-spirale dispose de 5 fonctions supplémentaires. Parce que le paquet contient 4 couteaux différents pour hacher, ainsi qu’un couteau d’office. Vous pouvez en acheter d’autres comme accessoires. Ça a l’air compliqué au premier abord, mais ça marche très simplement une fois qu’on a compris le principe.

C’est ainsi que vous préparez le coupe-spirale Kitchen Aid.

Un Kitchen Aid n’est rien de plus qu’un moteur solide dans un ensemble élégant. Dans la configuration de base, ce moteur entraîne un dispositif qui déplace différents crochets pétrisseurs et mélangeurs dans un bol. Vous connectez tous les appareils supplémentaires à une interface cachée sous un cache.

Vous desserrez la vis, retirez le couvercle et fixez le dispositif de base du spiraliseur. Ensuite, vous choisissez le bon couteau. J’ai choisi le couteau qui produit des zoodles plus fins.

Si nécessaire, vous pouvez également acheter un couteau encore plus fin. Mais pour l’instant, le matériel fourni avec le coupe-spirale me suffit.

Ces couteaux sont livrés avec le spiraliseur KitchenAid

Dans l’emballage, vous trouverez l’accessoire proprement dit, qui est vissé sur le KitchenAid et alimenté par son moteur. Puis un autre support sur lequel vous embrochez vos légumes ou fruits. Cette broche est également mise en rotation par le moteur de la machine.

Les couteaux suivants sont également inclus :

Un couteau d’office qui vous permet d’éplucher vos fruits ou légumes en même temps. Le couteau d’office se trouve en dessous et légèrement devant les autres couteaux, de sorte que vos coupures sont d’abord épluchées puis coupées.

Un couteau en spirale pour pommes et fruits similaires avec un grand trou au milieu pour séparer simultanément la chair du noyau.

Un couteau en spirale avec un petit trou pour qu’il reste la tige la plus fine possible. Cela va tordre plus de pulpe en spirales que le couteau avec le gros trou.

Un couteau pour les fines lanières.

Un couteau pour les bandes plus épaisses. Le trou au milieu des deux couteaux est de la même taille. Ils ne diffèrent que par le nombre de petits couteaux qui coupent les légumes en lanières.

Zoodles avec le spiraliseur KitchenAid : voici comment

Vous lavez les courgettes, coupez les extrémités et coupez-les en deux. Ensuite, vous piquez l’une des moitiés sur la brochette et l’insérez dans le support. Vous choisissez votre couteau (j’ai utilisé celui-ci pour les fines lanières) et vous le mettez dans le spiraliseur. Ensuite, vous le dirigez vers l’extrémité libre de la courgette et vous pouvez peut-être l’appuyer un peu.

Mais vous pouvez également vous épargner cela, car le mouvement du moteur déplace également le couteau contre la courgette. Ensuite, allumez-le, à 2 ou 4, et c’est parti. Bien sûr, il ne faut pas oublier de mettre le bol le plus large possible en dessous pour que rien ne se passe mal.

Et maintenant?

Vous pouvez cuire brièvement les zoodles de votre spiralizer KitchenAid comme des spaghettis, puis les déguster avec une délicieuse sauce. 2 minutes de cuisson suffisent généralement pour des lanières de courgettes ou de carottes. Bien sûr, vous pouvez aussi les faire frire brièvement. Vous pouvez trouver des tas de recettes en ligne. Comme pour les vraies pâtes, c’est la sauce qui fait la vraie recette.

Peler les pommes en toute simplicité

Vous pouvez également utiliser le coupe-spirale KitchenAid pour couper les pommes en spirales ou en tranches. Si vous ne voulez pas de spirale, faites simplement une coupe verticale dans la pomme avec un couteau avant de la mettre dans le spiraliseur. Ensuite, il n’y a pas de spirale sans fin, mais de belles tranches uniformément épaisses.

Astuce recette : Légumes au four en spirales, gratinés au fromage à raclette.

Même si les zoodles sont à la mode, je trouve personnellement les spirales presque plus intéressantes. Pas seulement en apparence. Les légumes au four, par exemple, sont plus rapides et meilleurs qu’avec un couteau de chef. Coupez simplement les pommes de terre, les patates douces et/ou les courgettes en spirales, roulez-les dans l’huile et les épices – puis placez-les sur la plaque à pâtisserie.

Parce que les tranches ne reposent pas à plat, mais se tiennent debout, elles deviennent plus croustillantes et vous en obtenez plus sur le plateau. Il vous reste du fromage à raclette du réveillon ? Ajoutez-le ensuite au gratin à la fin et vous avez un délicieux repas.

Ma conclusion sur le coupe-spirale KitchenAid : élargit énormément les possibilités

Avec le coupe-spirale KitchenAid, vous élargissez énormément les possibilités de votre machine. Cela facilite non seulement la cuisson, mais aussi la cuisson. Bien sûr, vous pouvez également faire des zoodles avec un coupe-spirale manuel. Mais quand vas-tu faire ça ? L’accessoire pour le Kitchen Aid est rapide à fixer et à nettoyer, les zoodles sont vraiment agréables et uniformes. Cela ne peut pas être fait avec un cutter manuel et est beaucoup plus laborieux. Et vous ne pouvez même pas faire de telles spirales avec votre main.

Le facteur amusant et la facilité d’utilisation du spiraliseur KitchenAid signifient que nous avons maintenant des fruits et légumes plus souvent que des spirales ou des pâtes sans glucides.