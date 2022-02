Xiaomi Redmi Note 11 Pro et Note 11 Pro 5G – Quelles sont les différences ?

Xiaomi a récemment présenté ses nouveaux smartphones de la gamme Redmi Note 11. Il y avait quatre modèles destinés au marché international, le point culminant étant les modèles Redmi Note 11 Pro et 11 Pro 5G. D’après le nom, il est facile de voir que l’un sera un modèle 4G et l’autre 5G, mais ne se distinguent-ils que par cet aspect ?

Venez voir les différences.

Les nouveaux smartphones Redmi Note 11 Pro et Note 11 Pro 5G partagent la plupart des spécifications et, bien sûr, on remarque immédiatement que l’un d’eux est la prise en charge du réseau 5G.

Redmi Note 11 Pro contre. Note 11 Pro 5G – les différences

En tant que tels, les deux modèles disposent de processeurs différents et ce sera le grand facteur décisif pour les utilisateurs. La version LTE comprend un processeur Mediatek Helio G96, avec 8 cœurs (2×2,05 GHz Cortex-A76 et 6×2,0 GHz Cortex-A55) et un GPU Mali-G57 MC2.

Le Redmi Note 11 Pro 5G est déjà équipé d’un processeur Snapdragon 695 5G (2×2,2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1,7 GHz Kryo 660 Silver) et d’un GPU Adreno 619.





En plus de cette différence, il y a un détail associé aux caméras. La version LTE est livrée avec quatre caméras à l’arrière et la version 5G en a trois. Le module principal est de 108 MP, il y a un ultra grand angle de 8 MP et une macro de 2 MP. La version LTE dispose alors d’une caméra de profondeur supplémentaire de 2 MP.

ce qui les unit

L’écran des deux smartphones est le même. Les deux mesurent 6,67″ avec la technologie AMOLED, une luminosité maximale de 1200 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et en mode jeu, le taux de réponse tactile peut aller jusqu’à 360 Hz.

En termes de stockage et de RAM, ils disposent de 6 ou 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage, avec possibilité d’extension jusqu’à 1 To, par carte microSD.

La batterie est de 5000 mAh avec une charge rapide à 67W et dispose d’un système de refroidissement LiquidCool avancé.

Ses dimensions sont de 164,2 x 76,1 x 8,1 mm et pèsent 202g, ont une protection Corning Gorilla Glass 5 et une certification IP53, contre la poussière et les éclaboussures d’eau. Le capteur d’empreintes digitales est positionné sur le côté, ils sont livrés avec des haut-parleurs stéréo et ils prennent même en charge une connexion jack 3,5 mm. Ils sont tous deux livrés avec NFC, GPS – A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO -, Bluetooth 5.1 et Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac.

Le smartphone Redmi Note 11 Pro est disponible à la vente à partir de 310 € (version 6+64 Go) et le Redmi Note 11 Pro 5G est disponible à partir de 338 €, avec des versions 6+128 Go et 8+128 Go également disponibles pour des prix légèrement plus élevés. Tous les prix incluent déjà la TVA et les frais.

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro 5G