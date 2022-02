AMD dépasse Intel pour la première fois de l’histoire en valeur marchande

Intel est un peu en sommeil depuis quelques mois, même s’il s’est maintenant réveillé avec toute son énergie, comme en témoignent les dernières nouvelles de l’entreprise. Mais le temps ne s’arrête pas et, en tant que tel, AMD a profité de chaque minute où Intel a perdu sa concentration.

Et selon les dernières informations, pour la première fois de l’histoire, AMD a dépassé la marque concurrente en termes de valeur marchande.

AMD dépasse Intel en valeur marchande

AMD et Intel sont les grands noms en matière de processeurs. Et s’il y a quelques années, la société Ryzen CPU avait peu d’expression par rapport à la société nord-américaine, maintenant le scénario est complètement différent.

Intel a été un peu en retrait pendant un moment, et la stratégie d’AMD a fini par conduire l’entreprise à se démarquer dans plusieurs secteurs où les deux sont rivaux. À son tour, Intel semble déjà s’être réveillé de son sommeil, mais la marque de Lisa Su n’a pas cessé de se frayer un chemin.

En ce sens, AMD a récemment annoncé l’acquisition de la société nord-américaine Xilinx, qui est le premier fournisseur mondial de dispositifs logiques programmables, ayant été responsable des puces FPGA (Field-programmable Gate Array). Et selon les informations, après l’acquisition, qui a impliqué 54 milliards de dollars, AMD a réussi à dépasser Intel pour la première fois de son histoire en valeur marchande.

Selon le Dé révélé, avec l’appréciation des actions en fin de journée ce mardi (15), la société de Lisa Su a réussi à accumuler une valeur de 199,580 milliards de dollars, un montant légèrement supérieur aux 197,240 milliards présentés par Intel. L’acquisition a entraîné la conversion de 248,38 millions d’actions de Xilinx en 427 millions de nouvelles actions d’AMD. Ainsi, ajouté aux 1,216 million que détenait déjà la société, il en résulte un total de 1,643 million d’actions, ce qui donne alors à AMD une valorisation boursière de 199,580 milliards de dollars.

À son tour, Nvidia se montre à un autre niveau, avec une valeur de 660,25 milliards de dollars, bien plus que la somme de la valeur d’Intel et d’AMD. Et le TOP 10 ressemble à ça :

1. Nvidia – 660,25 milliards de dollars 2. TSMC – 645,76 milliards de dollars 3. Samsung – 417,68 milliards de dollars 4. Broadcom – 248,86 milliards de dollars 5. AMD – 199,58 milliards de dollars 6. Intel – 197,24 milliards de dollars 7. Qualcomm – 194,97 milliards de dollars 8. Texas Instruments – 153,46 milliards de dollars 9. Micron – 107,49 milliards de dollars 10. Analog Devices – 85,19 milliards de dollars