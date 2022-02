Test : casque Sony WF-C500

Si vous recherchez des écouteurs sans fil où le facteur qualité-prix est primordial, c’est aujourd’hui votre jour de chance. Nous avons entre les mains le Sony WF-C500 qui, en plus de s’adapter confortablement à votre oreille, offre une qualité sonore élevée grâce à la technologie DSEE.

Découvrez tout sur ces écouteurs dans cette revue.

Le Sony WF-C500 offre un son de haute qualité grâce à la technologie DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) qui restaure les sons de fondu à haute fréquence et précis de la lecture que vous écoutez et crée une expérience d’écoute plus authentique.

Casque Sony WF-C500

Conçu pour être petit et léger, le WF-C500 est idéal pour toutes les occasions. Leur forme arrondie les rend confortables à utiliser.

Sony WF-C500 pour un usage quotidien

Le WF-C500 est spécialement conçu pour faciliter votre écoute quotidienne. Les boutons faciles à utiliser vous permettent de lire, d’arrêter ou de sauter des pistes et de régler le volume, et offrent un moyen simple d’accéder à votre assistant vocal préféré pour passer et recevoir des appels mains libres.

En un clic, vous pouvez vous connecter à votre assistant vocal préféré pour obtenir un itinéraire, écouter de la musique et envoyer des messages. De plus, les conversations se déroulent librement avec les appels mains libres, désormais plus clairs que jamais grâce à un microphone intégré de haute qualité.

Les écouteurs offrent jusqu’à 10 heures d’autonomie et, grâce au boîtier de charge pratique, vous pouvez profiter jusqu’à 20 heures au total. Le WF-C500 est parfait pour une écoute en déplacement, et si vous êtes pressé, vous pouvez facilement recharger la batterie avec une charge rapide de 10 minutes, ce qui vous permet de profiter d’une heure de lecture supplémentaire.

Avec un indice de résistance à l’eau IPX4, les gouttes de pluie et la sueur ne sont pas un problème.

De plus, il dispose d’une connectivité stable et fiable et d’une puce Bluetooth qui transmet le son simultanément aux oreilles gauche et droite, combinée à une conception d’antenne optimisée, qui garantit une connexion stable et une excellente audition. La faible latence audio rend également le visionnage plus agréable.

Boîtier de charge Sony WF-C500

L’étui de chargement cylindrique du WF-C500 est petit et facile à transporter dans une poche ou un sac. Son couvercle translucide, dont la texture rappelle celle du verre dépoli, confère à l’étui un aspect élégant et raffiné.

Il faut 3 heures pour charger complètement, pèse 35 g et mesure environ 80 x 34,9 x 30,9 mm.

Caractéristiques

Réalisme et durabilité du WF-C500 de Sony

Le son émis par le Sony WF-C500 est si réel qu’il vous donnera l’impression d’être à un concert en direct ou dans le studio où l’artiste enregistre. Avec 360 Reality Audio, la musique devient beaucoup plus immersive et réaliste.

En plus du réalisme pur, ce produit est conçu pour être élégant et protéger l’environnement. Le matériau d’emballage du WF-C500 ne contient aucun plastique, ce qui reflète l’engagement de Sony à réduire l’impact environnemental de ses produits et pratiques.

Application Sony | Connexion casque

Avec cette application, disponible pour Android et iOS, vous pouvez personnaliser le son selon vos préférences. Il convient de noter que pour utiliser ces écouteurs dans l’application, vous devez installer un autre appel Sony | Music Center, également disponible pour Android et iOS.

Choisissez parmi une gamme de préréglages pour faire correspondre la qualité sonore au genre de musique (Vocal, Relaxed, Soft, Excited, Bright…) ou créez et enregistrez vos propres préréglages avec un égaliseur personnalisé.

En conclusion…

Le WF-C500 de Sony vous offrira une expérience d’écoute de qualité. Les points forts sont sans aucun doute l’aspect pratique – d’une manière générale -, le design et le réalisme. En plus de pouvoir profiter d’applications pour adapter votre musique à vos styles préférés.

Vous pouvez acheter ces écouteurs pour 60-70€, selon le magasin, et faire ce que vous aimez le plus avec le son de votre musique préférée, et avec une grande qualité.

