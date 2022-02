Parce qu’Elon Musk a donné près de 6 milliards de dollars d’actions Tesla à des œuvres caritatives

Selon des rumeurs, l’opération est liée à une discussion sur Twitter, dans laquelle le directeur du Programme alimentaire mondial David Beasley a déclaré dans une interview à CNN que seulement 2% de la valeur nette de Musk pourraient sauver la vie de 42 millions de personnes dans avoir besoin.

Le multimilliardaire Elon Musk a fait don d’environ 5,7 milliards de dollars à des œuvres caritatives sous la forme d’actions Tesla. Selon ce qui est rapporté dans le rapport des États-Unis Securities and Excchange (SEC), il est question d’un don de 5 044 000 actions, effectué entre le 19 et le 29 novembre 2021 à une entité jusque-là inconnue.

Selon certaines rumeurs, l’opération est liée à une discussion sur Twitter datant de novembre dernier, dans laquelle le directeur du Programme alimentaire mondial (PAM) David Beasley a déclaré dans une interview à CNN que seuls 2% des actifs nets de Musk (environ 6 milliards de dollars) pourrait sauver la vie de 42 millions de personnes dans le besoin. Musk a répondu au tweet, affirmant qu’il ferait don d’actions Tesla lorsque le PAM serait en mesure de dire « exactement comment 6 milliards de dollars résoudront la faim dans le monde ». Le 16 novembre, Beasly a élaboré un plan détaillé sur la manière dont les fonds seraient utilisés pour aider à lutter contre la famine et la faim dans le monde. Tout cela s’est produit trois jours seulement avant le don de Musk. Business Insider s’est entretenu avec le porte-parole du PAM, Steve Taravella, qui n’a divulgué aucun détail concernant le geste de Musk, car cela fait partie de la politique de l’organisation de laisser la divulgation aux donateurs eux-mêmes.

Selon les analystes, cependant, la décision de Musk aurait également un double objectif : elle lui garantirait un allégement fiscal sur des actions qui, si elles étaient vendues, auraient été soumises à l’impôt. « Les avantages fiscaux seront importants », a expliqué Bob Lord, fiscaliste à l’Institute for Policy Studies. « Cela permettra d’économiser entre 40 et 50% de ces 5,7 milliards de dollars d’impôts. »

En parlant de charité, le célèbre homme d’affaires dirige déjà une organisation philanthropique appelée la Fondation Musk, créée pour promouvoir la recherche sur les énergies renouvelables, l’exploration spatiale, la recherche pédiatrique, l’enseignement des sciences et de l’ingénierie et le développement de l’intelligence artificielle « sûre ». De plus, entre novembre et décembre 2021, Musk a vendu environ 10 % des actions de Tesla à la suite d’un sondage sur Twitter demandant à l’homme d’affaires de vendre les actions pour payer des impôts. Malgré ces accords, il est tout aussi important de rappeler qu’Elon Musk reste l’homme le plus riche du monde, avec une valeur nette estimée à 227 milliards de dollars, selon Bloomberg.