La première mise à jour des fonctionnalités de Windows 11 apporte la prise en charge des applications Android, des applications Notepad et Media Player repensées

Vue d’ensemble : les aperçus de Windows 11 Insider ont souvent fait allusion aux fonctionnalités que les utilisateurs peuvent attendre de la version publique éventuelle de Microsoft. Maintenant, avec le déploiement de la première mise à jour majeure des fonctionnalités, les utilisateurs de Windows 11 peuvent enfin accéder aux applications Android via Amazon Appstore Preview, tant qu’ils sont aux États-Unis. Pendant ce temps, les fonctionnalités déployées dans le monde entier incluent plusieurs améliorations de la barre des tâches, des applications Bloc-notes et Media Player actualisées et une expérience Teams plus puissante.

La prise en charge officielle des applications Android dans Windows 11 a suscité beaucoup d’attention lors de la révélation de la fonctionnalité par Microsoft l’année dernière. La capacité, cependant, manquait notamment dans la première version officielle du système d’exploitation et ne pouvait être trouvée que dans les versions Insider, jusqu’à présent.

Dans sa première mise à jour majeure de Windows 11, Microsoft a déployé la fonctionnalité au public, bien que toujours de manière limitée. Pour commencer, il n’est disponible que pour les utilisateurs américains, leur donnant accès à plus de 1 000 applications et jeux Android sur l’Amazon AppStore.

Ce dernier est également actuellement dans l’état « Aperçu », ce qui signifie que d’autres touches de finition peuvent être attendues avant un déploiement plus large pour la base d’utilisateurs mondiale de Windows 11. De plus, ceux qui cherchent à télécharger des APK Android peuvent le faire maintenant après avoir installé cette mise à jour.

Microsoft a également livré deux applications natives repensées dans cette version : le Bloc-notes, qui est désormais livré avec des menus actualisés et simplifiés, un thème sombre et plusieurs améliorations de frappe ; et le nouveau Media Player, qui remplace l’application musicale Groove de Microsoft et est conçu pour être un hub central pour la musique et les vidéos.

En termes d’améliorations de la barre des tâches, la mise à jour ramène le widget météo, qui sert désormais de point d’entrée pour le panneau de widgets Windows 11. Dans le cas de la barre des tâches par défaut alignée au centre, ce widget apparaît à l’extrême gauche, tandis que les utilisateurs avec une barre des tâches alignée à gauche le trouveront à droite de l’icône de la vue des tâches.

De plus, ceux qui ont des configurations à deux ou plusieurs moniteurs pourront désormais afficher la date et l’heure sur tous leurs écrans. Microsoft séduit également les utilisateurs de Windows 11 avec des améliorations exclusives de l’application Teams. Les réunions menées avec ce dernier peuvent désormais être désactivées/réactivées instantanément grâce à une nouvelle icône de micro située dans la barre des tâches.

L’ajout du partage de fenêtre, quant à lui, permet aux utilisateurs de survoler rapidement n’importe quelle icône d’application ouverte dans la barre des tâches et de partager du contenu en quelques clics. Microsoft note que ces fonctionnalités ne sont disponibles que pour les utilisateurs de Team avec un compte professionnel ou scolaire.

Les utilisateurs de Windows 11 peuvent également s’attendre à plus de mises à jour de fonctionnalités en dehors du calendrier de publication annuel. En plus de faire du système d’exploitation la meilleure plate-forme ouverte pour l’innovation, Microsoft affirme qu’il s’attache également à faire de Windows le meilleur endroit pour les jeux et une « passerelle » vers le métaverse. Ce que ce dernier implique reste à voir.