Rien ne pouvait préparer son premier smartphone Android avec le SoC de Qualcomm

La société Nothing est apparue sur le marché très récemment et a Carl Pei, co-fondateur de OnePlus, à ses ordres. Actuellement, un seul produit est connu, des écouteurs (1) disponibles à 99 €, dont le design transparent est son principal attrait. Cependant, un nouveau produit pourrait arriver sous la forme d’un smartphone Android.

Carl Pei créera-t-il le nouveau « flagship killer » ?

Le co-fondateur de OnePlus, Carl Pei, commence (apparemment) à donner des indices sur le lancement d’un nouveau produit Nothing. Plus précisément, nous pouvons nous attendre à ce qu’un smartphone Android soit lancé.

Rappelez-vous que OnePlus, lors de son apparition sur le marché, apportait un smartphone aux performances optimales, mais à un prix beaucoup plus abordable, qualifié par l’entreprise elle-même de « tueur phare ». Cette entrée sur le marché crée une tendance et fait grandir de nombreuses autres marques avec le même objectif, mais dans des gammes différentes.

Maintenant, Pei est peut-être prêt à reformuler le concept et à mettre une autre proposition surprenante sur le marché, désormais sous la marque Nothing.

Rien n’est prévu pour lancer un smartphone Android plus tard cette année

Carl Pei a publié des tweets que, bien qu’ils n’expliquent pas grand-chose, leur objectif semble assez évident.

retour à androïd

Android 12 est bon

Ce sont deux des publications les plus récentes sur le réseau social Twitter, mais avant cela, j’avais déjà partagé un dessin de la structure possible d’un smartphone Nothing, réalisé par un passionné et fan de la marque.

Donnant de la force à ces actions, il y a aussi l’interaction des comptes officiels d’Android et Snapdragon dans les tweets de Carl Pei, ce qui implique que les trois sociétés unissent déjà leurs efforts pour mettre bientôt un nouveau produit sur le marché.

Actuellement, la société n’a qu’un seul produit dans son portefeuille. Ce sont des écouteurs sans fil qui se distinguent par le design transparent qu’ils proposent. C’est peut-être, en fait, une fonctionnalité qui accompagnera les différents produits lancés par l’entreprise à l’avenir.

Malgré ces teasers publiés par Carl Pei, on ne sait pas quand un nouveau produit Nothing arrivera réellement sur le marché. Nous garderons un œil sur les développements.