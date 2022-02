Les graphiques RTX 3050 avec puce GA107 arriveront bientôt avec une consommation d’énergie réduite

C’est lors du CES 2022, en janvier dernier, que Nvidia a présenté au monde plusieurs de ses nouveaux modèles. Parmi eux se trouve la carte graphique GeForce RTX 3050 pour ordinateurs de bureau, qui arrive comme un modèle puissant mais plus basique et abordable.

Et la société a maintenant confirmé qu’elle mettrait bientôt à jour son nouveau GPU, intégrant la puce GA107. Et avec ce changement, le RTX 3050 mis à jour offrira une consommation d’énergie réduite, un aspect très apprécié par les consommateurs à domicile et les mineurs de crypto-monnaie.

Nvidia met à jour les graphiques GeForce RTX 3050

Nvidia mettra à jour les cartes graphiques qui intègrent la gamme RTX 3050 et intègrent la puce GA107. Les modèles existants disponibles dans les magasins utilisent les puces GA106-150, qui ont une consommation d’énergie plus élevée par rapport au nouveau matériel qui les remplacera. Et avec cette mise à jour, d’autres changements suivront.

L’ancienne version du GPU, avec GA106, apporte avec elle 2560 cœurs CUDA, 8 Go de mémoire GDDR6, une interface mémoire 128 bits et un TDP de 130W. À son tour, avec la nouvelle mise à jour de la puce GA107, l’équipement aura les mêmes spécifications, mais avec la taille plus petite de la puce GA107, les graphiques devraient avoir un TDP inférieur de 115W.

La nouvelle puce aura été initialement conçue pour les appareils mobiles, mais le passage aux graphiques de bureau devrait garantir une efficacité énergétique inférieure de 10 % à celle du modèle précédent.

Mais l’actualité ne s’arrête pas là car, selon les informations, parallèlement à cette mise à jour, Nvidia devrait également lancer une autre version de la GeForce RTX 3050 avec seulement 4 Go de mémoire GDDR6. Et cette nouvelle variante pourrait être la réponse de l’entreprise pour rivaliser avec la Radeon RX 6500 XT d’AMD.

Nvidia garantit que les graphiques RTX 3050 avec les puces GA106 et GA107 sont fabriqués à partir du même substrat en fibre de verre, il ne devrait donc pas y avoir de problèmes de compatibilité avec le matériel tiers. Cependant, pour l’instant, il n’y a toujours pas d’informations sur la date de diffusion de ces nouvelles.