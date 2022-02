Microsoft a dévoilé de nouveaux emojis 3D pour les équipes, Office et Windows

Lorsque le monde se transforme en réalité virtuelle et fait converger la réalité vers le monde virtuel, Microsoft ne peut pas rater l’occasion. Les gens transfèrent leurs entreprises, leurs études et leurs divertissements vers le monde virtuel. Dans la réalité augmentée, l’expression honnête est importante. Dans la vie réelle et les interactions, nous sommes libres d’exprimer nos pensées par la parole et le langage corporel. Cependant, dans le monde virtuel, ces choses manquaient. Depuis l’annonce des emojis 3D chez Microsoft, les choses prennent désormais une nouvelle tournure.

Covid-19 nous a aidés à réaliser l’importance des emojis et autres symboles pour afficher nos sentiments. Bien qu’il y ait beaucoup de choses à corriger, l’incorporation d’emojis 3D dans Microsoft est un pas énorme vers une expérience plus réelle. Voyons donc quelles sont les fonctionnalités essentielles des emoji 3D et ce qu’elles peuvent apporter aux masses.

Émojis Microsoft 3D

Microsoft a plus de 1800 emojis pour offrir une expérience transparente et immersive. Pour apporter plus de dynamisme, de joie de vivre et de sensation, Microsoft a mis à jour les emojis actuels vers la version 3D. Des conceptions rafraîchissantes intelligentes et une expression complexe fluide impliqueront davantage les utilisateurs.

Kaushal Mehta est un membre des équipes Microsoft qui a déclaré que « les utilisateurs verront une nouvelle version de la plupart des emojis Teams précédents, ainsi que de nouveaux choix ». Il y a beaucoup de Émojis souriants en 3D qui peut transférer vos véritables pensées, idées et sentiments à l’autre personne en un rien de temps. Il s’agit d’une transformation technologique de l’environnement de travail et des équipes d’étude. Pour rendre les choses plus robustes, claires et faciles à transférer, les emojis 3D peuvent ouvrir une nouvelle ère de communication numérique.

Comment activer les emojis 3D dans Microsoft ?

Les emojis 3D scintillants sont accessibles sous Windows 10, macOS, Edge, Internet Explorer, Android, Linux et de nombreuses autres plateformes. Si vous avez du mal à localiser les nouveaux emojis, essayez d’accéder aux paramètres de Microsoft Teams. Ensuite, accédez à l’aperçu et à l’aperçu public. Ici, vous pouvez activer les emojis 3D. Cependant, les administrateurs informatiques peuvent avoir besoin d’activer d’abord les fonctionnalités de prévisualisation, puis ils peuvent avoir un accès transparent sur toutes les plates-formes, telles qu’iOS, macOS et tous les navigateurs pris en charge.

Quelle est l’importance des emojis 3D dans la communication ?

Parfois, vous vous sentez tendu et parfois léger. En cette ère cruciale, où le monde évolue radicalement vers le monde virtuel, le besoin d’exprimer des sentiments, des intentions et des observations de manière plus humaine et pertinente est une nécessité fondamentale. De nombreux étudiants et travailleurs utilisent les équipes et le bureau Microsoft. Ainsi, la nécessité d’exprimer de manière plus translucide est très importante pour des résultats exceptionnels dans n’importe quel projet.

Les utilisateurs des équipes Microsoft du monde entier peuvent travailler efficacement s’ils sont clairs dans leurs discussions et leurs élaborations sur les problèmes imminents. Microsoft a fait progresser le monde de la technologie vers une expérience plus réelle. Les emojis 3D peuvent offrir une expérience plus personnalisée aux utilisateurs.

Les emojis 3D peuvent apporter plus de légèreté aux discussions professionnelles

La combinaison d’emojis 3D et de texte peut apporter de merveilleux résultats. Dans l’environnement de travail, tout le monde est tendu, stressé et préoccupé par le travail. Ainsi, une petite conversation avec les emojis 3D peut donner vie à la discussion morte. Une discussion honnête, un jeu équitable et des expressions évidentes peuvent apporter plus de clarté et combler les lacunes de la communication. Ainsi, il peut supprimer les obstacles de l’incompréhension pour de meilleurs résultats.

L’introduction d’emojis 3D peut refléter notre humanité sincère, et c’est l’objectif principal de Microsoft. L’honnêteté émotionnelle et l’espièglerie sont importantes pour éviter les échauffourées. C’est pourquoi les emojis 3D innovants sont d’une importance capitale pour les universitaires du 21e siècle et l’environnement de travail.

Conclure

Courant Émoji 3D est un voyage vers une expérience plus augmentée. Microsoft a concrétisé sa promesse d’introduire les emojis 3D. Mais Windows 11 est toujours assis dans les limbes. Au lieu d’introduire des emojis 3D dans Windows 11, Microsoft a dévoilé des emojis 2D. Cependant, sur toutes les autres plateformes, des emojis 3D sont disponibles.

Cela peut unir les travailleurs, améliorer la productivité et apporter des résultats plus propices pour diverses équipes à travers le monde. L’étape est louable et Microsoft a fait d’énormes progrès. Sa valeur est passée de 705 milliards de dollars en 2018 à 1,5 billion de dollars en 2020. Microsoft poursuivra certainement sa lutte pour rester pertinent là où le métaverse bouscule les géants de la technologie à travers le monde.