La DeLorean DMC reviendra et devrait émerger comme une voiture de sport électrique

Le développement des voitures électriques a apporté de nombreuses nouveautés et en même temps un renouveau important. De nombreuses marques et modèles semblent maintenant renaître, optant pour ce nouveau moteur.

Après que d’autres marques aient pris la décision de renouveler certains classiques, il y en a une autre qui semble prendre cette position. On parle du DMC qui devrait prochainement présenter le renouvellement de sa DeLorean, mais désormais en voiture électrique.

Des nouvelles pourraient bientôt arriver de DMC

La nouvelle du retour de la mythique DeLorean n’est pas exactement nouvelle, comme nous l’avons déjà montré. Chaque année, ceux-ci semblent se renforcer, toujours avec des nouvelles et de nouvelles informations sur l’une des marques automobiles les plus connues du monde du cinéma.

La dernière nouveauté est venue avec la publication d’une vidéo de DeLorean Motor Company, où la marque montre ce que pourrait être son avenir. En quelques secondes, nous pouvons voir une silhouette bien connue qui présente également des traces de modernité.

La DeLorean pourrait enfin être une voiture électrique

Ce qui ressort également, c’est la possibilité qu’il s’agisse enfin du modèle électrique de DMC. Il s’agirait d’une remise à neuf de la célèbre DeLorean, mais avec des lignes plus modernes et une toute nouvelle structure pour loger les composants électriques de cette voiture.

Il y a tout de même un détail intéressant qui apporte désormais un nouveau partenaire à cette équation. Le célèbre Italdesign a également publié cette vidéo le jour de son anniversaire. Il est approximation pourrait signifier que cette entreprise aura un intérêt dans votre conception.

54 ans JEUNE et un fantastique cadeau d’anniversaire pour affronter le prochain demi-siècle ! bonne fête #Italdesigncontinuer de gérer! #delorean pic.twitter.com/SAjjwPXQFz — Italdesign (@italdesign) 14 février 2022

La marque a un héritage unique dans le monde automobile

Depuis que la Delorean Motor Company a été rachetée en 1995 par une société texane, des nouveautés sont attendues pour cette voiture. Initialement uniquement en tant que stock de pièces, mais plus tard, en 2017, il était prévu de reprendre leur production de la DeLorean, à une échelle beaucoup plus réduite.

On s’attend à ce que ce soit enfin l’année où DMC franchit le pas vers la production de la nouvelle DeLorean et qu’elle présente de nombreuses nouvelles fonctionnalités. La plus évidente, et même attendue, est qu’elle devienne une voiture électrique et qu’elle conserve une partie de son image et de son charisme.