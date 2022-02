Android a une nouvelle fonctionnalité pour contrôler l’installation des applications du Play Store de Google

Google essaie constamment d’améliorer son Play Store et ce qu’il propose Android. Il souhaite toujours améliorer l’utilisation de cette boutique d’applications et ainsi donner encore plus aux utilisateurs de son système d’exploitation.

Souvent, il opte pour de petits détails et cela s’avère être un changement complet que tout le monde apprécie. C’est ce qui arrive désormais sur Android et le Play Store, avec une nouveauté qui sera certainement très visible.

L’actualité du Play Store a montré qu’il y a encore beaucoup de place pour améliorer cette boutique d’applications Google. Les utilisateurs d’Android sont reconnaissants de ces changements, car ils améliorent leur utilisation et le choix de leurs propositions.

Ainsi, il est naturel que la nouveauté que l’on peut désormais voir soit très bien vue. Il permettra un plus grand contrôle sur l’installation de ces mêmes applications, qui pourra finalement s’effectuer sans que l’utilisateur ne valide son statut.

Concrètement, après avoir indiqué l’installation d’une application, il y a tout de suite une icône sur l’écran du smartphone Android. Il s’agrandira avec une barre de progression pour indiquer l’état de ce même processus, à la fois au téléchargement et à l’installation.

Si l’utilisateur le souhaite, il peut cliquer directement sur cette icône, ce qui l’amènera immédiatement au Play Store, à la page de cette application. Là, l’installation peut être interrompue ou reprise. Bien sûr, Android ne peut toujours installer qu’une seule application à la fois, le reste des icônes étant en attente.

Depuis quand y a-t-il un indicateur de progression dans une icône sur l’écran d’accueil de Pixel Launcher lors de l’installation d’une application via le Play Store ? Auparavant, je suis à peu près sûr que l’icône de l’application n’était placée automatiquement qu’après le téléchargement complet de l’application. Maintenant, il est placé instantanément. Ecurie A12 pic.twitter.com/zOsO8l28Cb – Artem Russakovskii (@ArtemR) 15 février 2022

C’est une nouveauté que l’on voyait déjà depuis un certain temps, bien qu’en test. Maintenant, il semble être étendu à tous les utilisateurs, ce qui facilite le processus d’installation en masse de diverses applications et devient ainsi plus contrôlé par l’utilisateur.

Beaucoup reconnaîtront ce processus iOS à partir de l’installation de votre application. Google a décidé d’adopter cette manière plus visuelle pour les utilisateurs de contrôler l’installation des applications, sans avoir à dépendre des notifications ou des visites constantes sur le Play Store de Google.