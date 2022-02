Après tout, que faut-il pour être astronaute ?

Par ici, on parle beaucoup de ceux qui ont la chance d’aller au-delà de la Terre et de découvrir sans cesse l’espace. Mais, après tout, quelles sont les conditions qu’une personne doit remplir pour devenir astronaute ?

Rencontrez ceux qui sont requis par la NASA.

En raison de la complexité que nous connaissons des opérations, il est évident qu’être astronaute n’est pas une tâche facile. Cependant, c’est une tâche possible. Alors aujourd’hui, nous vous montrons les exigences de la NASA.

Sur son site Internet, l’agence spatiale américaine énumère toutes les conditions qui doivent être remplies pour que quelqu’un puisse travailler comme astronaute. Cela peut avoir des responsabilités variées, allant de la conduite d’un vaisseau spatial à travailler en tant que chercheur sur la Station spatiale internationale (ISS).

Les agences et les entreprises spatiales enquêtent constamment et 24 heures sur 24 sur des questions, et la NASA ne fait pas exception. De plus, l’ambition d’emmener des astronautes sur Mars est réelle et, éventuellement, il y aura des chanceux pour la réaliser.

Que faut-il pour être astronaute à la NASA ?

A la Nasa, les exigences de sélection des astronautes ont évolué au fil des années, afin d’être en phase avec les objectifs, la mission et les valeurs de l’agence spatiale américaine.

Actuellement, les candidats doivent être américains et doivent être titulaires d’un master dans un domaine STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques), réalisé dans une institution accréditée. Plus précisément, les candidats doivent être titulaires d’un diplôme d’études collégiales en génie, en sciences biologiques, en sciences physiques, en informatique ou en mathématiques.

Plus que cela, il est nécessaire de garantir au moins deux ans d’expérience professionnelle dans l’un des domaines mentionnés, ou au moins 1 000 heures aux commandes d’avions à réaction.

En plus de la formation académique et de l’expérience de travail, la NASA énumère également les exigences physiques. Pour être astronautes, les candidats doivent être en bonne santé et capables de réussir le vol de longue durée que la NASA effectue, afin de tester l’agilité, la coordination motrice, la coordination visuelle et la vision. De plus, pour être commandant ou pilote, il faut mesurer entre 158 et 190 centimètres, et pour être spécialiste de mission, il faut mesurer entre 149 et 193 centimètres. Globalement, les astronautes devraient peser entre 50 et 95 kilogrammes et mesurer entre 149,5 et 190,5 centimètres.

Et parce que non seulement les compétences physiques font un professionnel, un astronaute potentiel doit assurer des caractéristiques de leadership, être un bon communicateur et un bon collaborateur.

Après candidature et s’ils sont sélectionnés, les candidats astronautes passent des entretiens au Johnson Space Center de la NASA à Houston, au Texas. Par la suite, la moitié de ce groupe est invitée à revenir pour un deuxième entretien, puis seuls quelques-uns sont sélectionnés et reçus pour un stage de formation de deux ans.

Après avoir terminé la formation de base, les astronautes de l’époque ont la possibilité de quitter la Terre et d’aller dans l’espace.

