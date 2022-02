Baldur’s Gate 3 obtient une fenêtre de sortie mise à jour et la classe Barbarian

Très attendu : lorsque Baldur’s Gate 3 est sorti pour la première fois en accès anticipé fin 2019, le développeur Larian Studios a déclaré que le lancement complet serait dans au moins un an. Maintenant, grâce à la portée croissante du jeu et à la pandémie mondiale que nous subissons tous, le studio dit que nous aurons le jeu au début de l’année prochaine au plus tôt.

Heureusement, la plupart des joueurs de Baldur’s Gate 3 ne seront probablement pas trop déçus ici. Larian a été très doué pour ne pas donner de dates et d’échéances précises lorsqu’ils ne sont pas sûrs de pouvoir les respecter – donc un retard n’est jamais vraiment un retard au sens traditionnel.

De plus, alors que l’accès anticipé de Baldur’s Gate 3 ne recevra aucun nouveau contenu en dehors de l’acte 1 (bien qu’il ait reçu quelques nouvelles séries de quêtes dans Acte 1), Larian continue de pomper des patchs charnus tous les trois mois environ. Nous en avons reçu un aujourd’hui : le patch 7, et il est rempli à ras bord de nouvelles fonctionnalités et de corrections de bugs pour les fans.

Comme d’habitude, Larian a mis en ligne le journal des modifications complet pour votre plus grand plaisir, mais l’équipe a condensé certains des faits marquants dans un article de mise à jour communautaire.

Pour abréger encore plus les choses, voici quelques-unes des principales améliorations que vous pouvez attendre lorsque vous téléchargez la dernière mise à jour de 50 Go :

La nouvelle classe de barbare, qui peut « faire rage » au combat pour accéder à de nouvelles capacités, attaques et résistances.

Deux sous-classes de barbares : Wildheart (basé sur Totem Warrior de D&D 5e édition) et Berserker.

Une refonte complète de l’interface utilisateur avec des menus d’inventaire, de livre de sorts et d’équipement améliorés.

Des « decks » de barre de raccourcis personnalisables qui peuvent organiser diverses capacités de classe, capacités d’armes, sorts et objets en groupes facilement accessibles.

Armes improvisées et lancer amélioré. Il est désormais possible de ramasser des chaises, des tables et d’autres objets environnementaux et de frapper les ennemis proches avec eux, ou de les lancer sur des ennemis éloignés. Vous pouvez même ramasser personnages (à condition que votre personnage soit assez fort) et effectuez exactement les mêmes actions !

Meilleur éclairage et ombres pour un gameplay furtif.

« Portails de pièces » qui enveloppent dans l’obscurité des pièces inexplorées et fermées pour vous empêcher de voir leur contenu avant d’entrer.

De nouveaux objets magiques à découvrir et à tester.

Il y a beaucoup plus à offrir ici aussi, mais ce sont les changements que vous remarquerez probablement dès le départ. Si vous voulez vous emparer de Baldur’s Gate 3, le jeu est disponible sur Stadia, Steam et GOG pour 60 $ chacun. Pour récapituler, il devrait sortir au cours du premier semestre 2023, mais comme d’habitude, Larian ne s’engage à rien aujourd’hui, et il pourrait très bien être lancé bien plus tard que cela.

Le patch 7 peut être téléchargé dès maintenant, bien que les utilisateurs de Stadia aient tendance à obtenir les mises à jour un peu plus lentement que tout le monde.