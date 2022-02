L’autonomie de Tesla exagérée ? Les responsables sud-coréens affirment que oui

Tesla fait l’objet d’une enquête de la part des autorités sud-coréennes, car elles estiment que le constructeur américain exagère lorsqu’il communique sur l’autonomie de ses véhicules électriques.

Les autorités sont encore en train de décider des sanctions qui seront appliquées.

La Commission sud-coréenne du commerce équitable (KFTC) enquête sur Tesla pour avoir exagéré l’autonomie garantie par ses véhicules électriques, en particulier son modèle 3. Après tout, l’autonomie d’un même modèle est annoncée différemment selon les pays.

Selon la réglementation coréenne, la façon dont Tesla agit est contraire à la loi sur l’étiquetage et la publicité équitables et, par conséquent, des sanctions sont envisagées. Les autorités prétendent que l’autonomie est annoncée de manière exagérée, si l’on tient compte des environnements où les températures sont inférieures à zéro.

Autrement dit, sur son site Web coréen, Tesla indique que le modèle 3 a une autonomie de 528 kilomètres. Cependant, KFTC affirme que la plage est courte si la température descend en dessous de zéro.

Nous prévoyons d’organiser une réunion pour décider du niveau des sanctions contre le constructeur automobile.

Un responsable de la KFTC a déclaré à Reuters.

Les analystes révèlent que ce sera un problème courant dans les voitures électriques, car les batteries fonctionnent différemment lorsqu’elles sont soumises à des températures froides. Cependant, les autorités sud-coréennes ont décidé d’enquêter uniquement sur Tesla. La décision en laisse de côté d’autres qui ne garantissent pas non plus l’autonomie annoncée dans des environnements plus froids.

Malgré la plainte, la Tesla Model 3 était la voiture électrique la plus vendue en Corée du Sud en 2021, la deuxième étant la Model Y et la troisième la Hyundai IONIQ 5.

