Sony LinkBuds, les écouteurs les plus particuliers du marché viennent d’arriver

Sony est une référence dans le monde de l’audio et nous avons déjà eu l’occasion de tester certains de ses casques, comme le Sony WF-1000XM4. Maintenant, la société surprend avec une nouvelle version. Les LinkBuds de Sony ont un design particulier qui promet d’améliorer encore plus certains aspects fondamentaux pour ceux qui recherchent la qualité lorsqu’ils écoutent de la bonne musique ou communiquent.

Venez découvrir les écouteurs Sony LinkBuds.

Sony vient de présenter officiellement ses nouveaux écouteurs-boutons LinkBuds. Son design particulier n’est pas exactement une nouveauté pour les plus attentifs, puisque certaines rumeurs à ce sujet avaient déjà émergé et que ses images circulaient déjà sur Internet depuis quelques jours.

C’est son design qui, à première vue, surprend le plus en raison de son anneau ouvert, de sa petite taille et de la garantie d’un son cristallin et d’une qualité d’appel supérieure.

Un design décalé, mais avec des avantages

Les Sony WF-1000XM4 ont été produits avec des matériaux recyclés, répondant ainsi à l’urgence mondiale de créer des produits plus durables.

Son design a été créé avec cette forme d’anneau pour fournir immédiatement à l’utilisateur certains avantages par rapport aux modèles plus traditionnels. Premièrement, le fabricant garantit qu’il ne provoque pas de pression dans l’oreille, qu’il est confortable à porter en mangeant, qu’il permet d’entendre sa voix tout en parlant, qu’il permet à l’air de circuler dans l’oreille et même de garantir une meilleure hygiène des oreilles.

En résumé, l’unité de pilote de sonnerie nouvellement développée a le centre du diaphragme ouvert pour la transparence audio, vous permettant d’entendre clairement les sons autour de vous, de sorte que vous sachiez toujours quand quelqu’un appelle votre nom pendant un appel ou discutez facilement avec des amis tout en écoutant votre musique préférée. La nouvelle conception rend les LinkBuds parfaits pour une variété de scénarios, y compris le travail à domicile, les jeux, l’écoute de musique, etc.

Ils pèsent environ quatre grammes et, contrairement aux écouteurs conventionnels, la surface de protection recouvrant le diaphragme du haut-parleur est intégrée au boîtier, ce qui permet de gagner de la place.

La forme générale, explique le fabricant, a été créée à l’aide de nombreuses données sur la forme des oreilles, collectées depuis que Sony a lancé les premiers écouteurs intra-auriculaires au monde en 1982. La garantie est que l’utilisateur remarquera à peine qu’il utilise. Ah bon? Nous voulons tester.

La qualité sonore des Sony LinkBuds

Les LinkBuds incluent une technologie de prise de voix précise qui effectue un traitement avancé du signal vocal. L’algorithme de réduction du bruit de Sony a été développé grâce à apprentissage automatiqueutilisant plus de 500 millions d’échantillons de voix pour supprimer le bruit ambiant et extraire clairement la voix.

Les LinkBuds permettent à l’utilisateur d’entendre les gens quand ils en ont besoin, même lorsqu’ils se trouvent dans des situations très bruyantes, comme les transports en commun.

Merci à DSEE (Moteur d’amélioration du son numérique), ce que vous entendez sera lu et « restauré » en haute qualité. Le processeur intégré V1 de Sony reproduit chaque détail de votre musique avec une distorsion minimale pour une expérience d’écoute incroyablement authentique et le pilote annulaire de 12 mm spécialement conçu offre un son riche et bien équilibré.

Ensuite, le contrôle adaptatif du volume optimise automatiquement le volume en fonction de l’endroit où vous vous trouvez, permettant à la musique de se fondre parfaitement dans votre environnement sans avoir à augmenter le volume.

le contrôle

Avec le Wide Area Tap, tout le contrôle n’est qu’à quelques clics. En tapotant deux ou trois fois devant l’une de vos oreilles, vous pouvez régler la lecture à votre guise – il n’est pas nécessaire de taper sur les LinkBuds eux-mêmes.

Avec Speak-to-Chat, vous pouvez mettre automatiquement la musique en pause dès que vous parlez à quelqu’un. Lorsque la conversation se termine, la musique commence à jouer automatiquement, il n’est donc pas nécessaire de toucher quoi que ce soit pour contrôler. Les LinkBuds prennent également en charge les services d’assistance personnelle Google et Alexa.

Ils sont compatibles avec la fonction Fast Pair de Google, qui vous permet de coupler facilement des appareils Bluetooth avec des appareils Android, et sont également compatibles avec tout autre système d’exploitation.

Il s’agit d’un produit avec certification IPX4, résistance aux éclaboussures d’eau et à la sueur, a une autonomie de 5,5 heures de lecture de musique et la boîte de transport fournit encore 12 heures supplémentaires. Avec une charge rapide, 10 minutes de charge suffiront pour 90 minutes d’utilisation.

Il devrait être lancé plus tard ce mois-ci pour un prix recommandé de 180 €, en gris et blanc.