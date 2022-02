Windows 11 reçoit des applications Android, des améliorations de la barre des tâches et de nouvelles applications Media Player et Notepad

La première grande mise à jour de Windows 11 est ici. Microsoft a promis qu’il arriverait en février et c’est finalement arrivé en plein milieu du mois. La prise en charge des applications Android (actuellement uniquement aux États-Unis), les améliorations de la barre des tâches et les nouvelles applications Media Player et Notepad sont les points forts de cette mise à jour numérotée KB5010414.

Les applications Android arrivent sur Windows 11 d’Amazon

Le nouveau Microsoft Store est là pour rester. Il est non seulement beaucoup plus joli et rapide que son prédécesseur, mais aussi (et surtout) plus utile. De plus en plus de développeurs publient leurs applications sur le Microsoft Store et maintenant, grâce à l’Amazon Appstore, plus de 1 000 applications et jeux Android débarquent sur Windows 11.

1 000 applications, ce n’est rien comparé à l’ensemble du catalogue disponible sur le Google Play Store, mais c’est un bon début. Pour le moment, cette expérience n’est disponible que pour les utilisateurs aux États-Unis, mais elle sera bientôt étendue au reste du monde. Pour en profiter, il vous suffit de mettre à jour le Microsoft Store depuis l’application elle-même et de commencer à chercher les applications et les jeux que vous souhaitez, qui seront téléchargés depuis l’Amazon Appstore (un magasin dans un autre magasin !).

Améliorations de la barre des tâches

Microsoft est conscient que la nouvelle barre des tâches de Windows 11, bien que plus esthétique que son prédécesseur, a perdu certaines fonctionnalités qui manquent beaucoup aux utilisateurs. Maintenant, enfin, il commence à les récupérer et, en cours de route, en ajoute de nouveaux.

Désactiver / activer le son

Pendant que vous participez à un appel vidéo Teams, une icône de microphone apparaît dans la barre des tâches pour vous permettre de désactiver ou de réactiver le son en un seul clic.

Partage d’air

Très simple : survolez une icône d’application ouverte dans votre barre des tâches et une fenêtre d’aperçu s’ouvrira, vous permettant de partager facilement ce contenu.

météo sur la barre des tâches

Le bouton du widget dans Windows 11 a été déplacé vers la gauche (si la barre des tâches est centrée) et affiche désormais les informations météo en direct après cette mise à jour KB5010414.

Pour activer cette fonction, en plus de mettre à jour Windows 11, nous devons aller sur le Microsoft Store et rechercher des mises à jour pour télécharger la dernière version du Windows Web Experience Pack.

Horloge sur le deuxième moniteur

L’utilisation de Windows avec plusieurs moniteurs devient de plus en plus courante en raison de la productivité élevée qu’elle nous permet d’atteindre. De nombreux utilisateurs l’ont demandé et Microsoft l’a accordé : l’horloge avec l’heure et la date est déjà affichée sur nos deuxièmes moniteurs et pas seulement sur le principal.

Deux applications repensées : lecteur multimédia et bloc-notes

Windows 11 est sorti en octobre 2021, trop tôt pour avoir pu repenser toutes les applications du système d’exploitation. Maintenant, avec cette mise à jour de février 2022, nous gagnons deux nouvelles refontes.

Lecteur multimédia

L’application Media Player remplace Groove Music pour offrir de meilleures performances, de nouvelles fonctionnalités et une conception alignée sur les guides Windows 11 modernes.

L’application vise à être un lieu unique à partir duquel nous pouvons jouer notre musique et nos vidéos, prenant le relais de l’ancien Windows Media Player. Tout un succès par les gens de Microsoft.

Bloc notes

Le Bloc-notes Windows est avec nous depuis toujours. Il fait partie de la famille mais… il devenait « démodé ». Avec cette mise à jour, le Bloc-notes de Windows 11 bénéficie de la prise en charge du thème sombre, s’aligne sur le style de conception du système d’exploitation et ajoute des fonctionnalités telles que la prise en charge des emoji, l’annulation à plusieurs niveaux et une expérience de « recherche et remplacement » moderne et efficace. ».

Pour obtenir ces nouvelles applications, vous devrez vous rendre sur le Microsoft Store et, dans la section « Bibliothèque », cliquer sur « Obtenir les mises à jour ».

corrections de bogues

Cette mise à jour KB5010414 inclut tous les correctifs de bogues présents dans la Build 22000.526 qui a été publiée la semaine dernière sur les canaux Windows Insider Release Preview et Beta.