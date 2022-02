The Highland Song, une histoire des Highlands écossais

Le développement de A Highland Song a été récemment annoncé, un titre qui raconte une aventure qui se déroule dans les Highlands écossais.

Le jeu est en développement par les studios inkle Ltd, responsables, entre autres jeux, de 80 Days, Heaven’s Vault, ou encore Overboard !

L’histoire de A Highland Song suit l’héroïne nommée Moira McKinnon qui a toujours vécu dans les Highlands écossais et n’a jamais eu l’occasion de voir la mer de près.

Menant une vie simple remplie de beauté et de mélodie, Moira est sur le point de commencer sa plus grande aventure. C’est pourquoi son oncle, Hamish, lui envoie une lettre lui demandant, avec une certaine urgence, qu’elle aille le rejoindre à un phare, sur la côte.

Peu connaissant la raison de ce voyage (on sait seulement qu’il y aura une surprise à la fin), Moira commence alors son aventure, descendant les Highlands vers la mer.

En emmenant Moira sur les chemins de son destin, les studios inkle Ltd tentent d’apporter aux joueurs un ensemble d’histoires et de récits qui ont beaucoup à voir avec l’Écosse et son folklore.

Chaque colline, chaque montagne et chaque vallée a son histoire et ce sera la beauté et la magie de A Highland Song.

Cependant, ce ne sera pas une simple aventure et de nombreux défis attendent le joueur sur chaque côte, descente ou parcours.

Le jeu est une aventure à défilement latéral 2.5D et a un gameplay qui implique des concepts de plate-forme, de rythme et de survie. Comme vous pouvez le voir sur les images que nous fournissons, les scénarios dessinés à la main représentent assez joliment les terres écossaises, ce qui, avec la bande sonore (voir ci-dessous), transmet une atmosphère très intéressante.

Il a également été révélé que la bande originale de A Highland Song est en charge de Talisk (l’un des groupes écossais les plus importants de musique typique) et de Fourth Moon.

Comme vous pouvez le voir sur la vidéo suivante, toute la mélodie et la mélancolie que ces groupes apportent à leur musique offriront certainement à A Highland Song un sentiment d’immersion plus lié à l’environnement du jeu.

A Highland Song sortira sur PC et Nintendo Switch pour le moment sans date de sortie concrète.