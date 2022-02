Intel rachète le fabricant de puces spécialisé israélien Tower Semiconductor pour 5,4 milliards de dollars

Vue d’ensemble : Intel s’efforce peut-être de regagner son leadership en matière de technologie de processus avancée, mais les nœuds plus anciens et matures sont encore trop importants pour être ignorés. En acquérant Tower Semiconductor, la société peut servir les constructeurs automobiles et les entreprises d’équipements spécialisés qui ont encore beaucoup à faire pour les nœuds allant de 1000 nm à 65 nm.

À l’heure actuelle, ce n’est un secret pour personne qu’Intel souhaite développer son activité de fabrication en une activité qui puisse rivaliser avec celles de TSMC et de Samsung. Avec son initiative IDM 2.0, la société souhaite apporter des changements stratégiques à de nombreux niveaux différents, de l’amélioration de sa technologie de processus à la création de capacités supplémentaires, et en utilisant une partie de cette capacité pour servir diverses organisations qui souhaitent fabriquer leur propre silicium personnalisé.

Aujourd’hui, Intel a annoncé un nouveau pas dans cette direction. Le géant du silicium rachète Tower Semiconductor, une fonderie spécialisée basée en Israël, pour 5,4 milliards de dollars. L’acquisition donnera à Intel une plus grande présence dans un espace dominé pendant des années par TSMC, son rival taïwanais spécialisé dans le service aux entreprises sans usine.

Tower Semiconductor possède actuellement sept usines de fabrication – une usine de 300 mm, cinq usines de 200 mm et une usine de 150 mm. Deux installations produisant des tranches de 150 mm et 200 mm sont situées à Migdal Haemek, en Israël, deux usines de 200 mm sont situées à Newport Beach, en Californie et à San Antonio, au Texas, et les installations restantes (une usine de 300 mm et deux usines de 200 mm) sont situées au Japon et sont détenue en copropriété par Tower et Nuvoton, la première détenant une participation majoritaire (51 %).

Les clients typiques de Tower Semiconductor sont des entreprises qui conçoivent des puces MEMS, RF CMOS et BiCMOS, des capteurs d’image CMOS, des circuits intégrés de gestion de l’alimentation (PMIC) et des transistors silicium-germanium (SiGe). En termes de capacité de fabrication globale, la fonderie est capable de démarrer plus de deux millions de tranches par an. C’est également le sixième plus grand fabricant de puces sous contrat en termes de chiffre d’affaires et opère dans une industrie avec de longs cycles de vie des produits, ce qui signifie qu’Intel aura plus de facilité à gérer les coûts d’exploitation et de recherche et développement.

Intel est fortement investi en Israël et possède actuellement cinq sites dans la région où il emploie plus de 14 000 personnes. En 2017, il a acquis la société de technologie de véhicules autonomes Mobileye pour la modique somme de 15,3 milliards de dollars.

Crédit d’en-tête : Laura Ockel