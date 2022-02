Solidarité : Elon Musk a fait don de cinq milliards d’euros en 2021

Certaines personnes aiment Elon Musk et d’autres pensent que c’est un excentrique ! Actuellement, le fondateur, PDG et CTO de SpaceX, PDG de Tesla Motors, vice-président d’OpenAI, fondateur et PDG de Neuralink et co-fondateur et président de SolarCity est l’homme le plus riche du monde, mais c’est aussi un homme d’action. .dans le domaine de la solidarité.

Selon des informations récentes, Elon Musk a fait don de cinq milliards d’euros à des associations caritatives en 2021.

Elon Musk est actuellement le deuxième plus grand donateur au monde

Elon Musk a fait don de 5,74 milliards de dollars (cinq milliards d’euros) en actions du constructeur de voitures électriques à des organisations caritatives en 2021, selon des documents officiels. Le document, repris par divers médias locaux, ne précise toutefois pas les organismes bénéficiaires.

Avec ce don, Musk, considéré comme l’homme le plus riche de la planète, est peut-être devenu le deuxième plus grand donateur au monde, derrière Bill et Melinda Gates, qui ont fait don de 15 milliards de dollars (13,2 milliards d’euros), selon le Wall Street Journal.

Musk, le directeur général de Tesla, basé aux États-Unis, ne révèle normalement pas les noms des entités auxquelles il reverse une partie de ses fonds, mais il s’est engagé en 2012 à faire don de la majeure partie de sa fortune à des organisations caritatives.

