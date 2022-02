Intel rachète Tower Semiconductor pour 5,4 milliards de dollars

Aujourd’hui, Intel dévoile une énième nouveauté qui montre à quel point il est déterminé à rattraper le temps perdu et à reprendre les rênes de son leadership. En ce sens, et après quelques rumeurs, le géant californien a confirmé avoir racheté la société Tower Semiconductor pour 5,4 milliards de dollars.

Cette acquisition sera extrêmement importante dans la stratégie d’Intel, puisque Tower Semiconductor est l’une des principales fonderies de semi-conducteurs analogiques qui propose plusieurs solutions dans le développement et la fabrication de circuits intégrés sur divers marchés, tels que domestique, industriel, infrastructure, automobile, clinique. , aérospatiale, entre autres.

Intel rachète Tower Semiconductor

Intel a annoncé aujourd’hui via son site officiel qu’il a acquis la société israélienne Tower Semiconductor dans le cadre d’un accord portant sur 5,4 milliards de dollars, soit quelque chose comme 4,8 milliards d’euros. Les détails indiquent que la marque de Pat Gelsinger achètera Tower pour 53 $ par action.

Avec cet achat, la société nord-américaine renforce significativement son rôle sur le marché de l’industrie des semi-conducteurs et son leadership dans le commerce mondial lié à la fonderie de pointe, répondant ainsi à sa stratégie IDM 2.0. La transaction vise ensuite à créer une fonderie de bout en bout hautement diversifiée pour aider à répondre à l’énorme demande de semi-conducteurs. En outre, l’accord ajoutera plus de valeur aux clients sur le marché de la fonderie de près de 100 milliards de dollars.

Selon Intel, l’accord accélérera la voie de l’entreprise pour devenir un fournisseur de services mondial majeur et étendra ses capacités de fonderie, capable d’offrir à l’avenir l’un des plus vastes catalogues de technologies différenciées de l’industrie. Le PDG Pat Gelsinger note que :

Le portefeuille de technologies spécialisées, de portée géographique, de relations clients approfondies et d’opérations de service de Tower aidera à faire évoluer les services de fonderie d’Intel et à faire progresser notre objectif de devenir un fournisseur majeur de capacités de fonderie à l’échelle mondiale. Cet accord permettra à Intel d’offrir une plus grande variété de processus de fabrication de pointe et de technologies spécialisées différenciées sur des nœuds matures, ce qui ouvrira de nouvelles opportunités pour les clients existants et futurs à une époque de demande sans précédent pour les semi-conducteurs.

Tower sera alors un allié solide d’Intel, car il possède une vaste expérience dans les technologies spécialisées telles que la radiofréquence (RF), l’énergie, le silicium-germanium (SiGe) et les capteurs industriels, ayant de nombreux partenariats IP et automatisation de la conception électronique (EDA). et la présence d’une fonderie établie, qui assurera une large couverture pour les clients mondiaux d’Intel et de Tower. En outre, la société israélienne fournit plusieurs marchés en croissance, tels que les secteurs de la téléphonie mobile, de l’automobile et de l’énergie.

Selon les données fournies, l’acquisition devrait être finalisée d’ici 12 mois. La direction d’Intel et de Tower Semiconductor a tenu aujourd’hui une vidéoconférence avec des investisseurs, des médias et des analystes du secteur pour donner plus de détails sur l’accord.