Le Samsung Galaxy Z Fold4 devrait également être livré avec un S Pen intégré

Samsung peaufine ses gammes de smartphones, offrant aux consommateurs des choix de produits encore plus complets. On ne peut pas dire que la ligne Note ait disparu, car son essence reste dans le nouveau Galaxy S22 Ultra. Mais, apparemment, il sera également étendu à la ligne de pliage.

Une autre chose ne serait pas attendue…

Actuellement, Samsung possède dans le segment supérieur deux des gammes de smartphones les plus importantes du marché. Les Galaxy S et Galaxy Z sont une référence dans les lignes traditionnelles et pliantes, dictant le travail de la concurrence.

Au cours des 2 dernières années, nous avons vu des ajustements effectués au sein de l’entreprise elle-même, qui ont fini par abandonner la ligne Note et donner la productivité associée au S Pen au nouveau Galaxy S22 Ultra.

Quant aux pliables, le modèle Z Fold3 est déjà compatible avec le S Pen, bien qu’il s’agisse d’un accessoire supplémentaire à son fonctionnement, comme cela s’était produit avec le Galaxy S21 Ultra.

Mais les rumeurs qui commencent déjà à circuler autour du Z Fold4 semblent indiquer que la même stratégie sera suivie et ce smartphone devrait également être livré avec le S Pen attaché.

En fait, cela ne semble pas être une grande surprise, surtout si l’on considère les déclarations faites il y a quelques semaines par TM Roh, président et chef de Mobile Experience Business de Samsung, dans un article écrit sur le blog de Samsung.

Samsung Galaxy Z Fold4 aura un S Pen intégré

Selon The Elec, des sources de l’industrie familières avec les projets de Samsung indiquent que le Galaxy Z Fold4 sera livré avec un emplacement pour S Pen intégré. De plus, l’article révèle que l’appareil comportera un écran pliable de 7,56 pouces et un écran extérieur de 6,19 pouces, ce qui est à peu près le même que la version Fold3.

Ainsi, nous pourrons voir une structure très similaire entre les deux modèles, mais avec un espace pour le stylo.

À propos du nouveau Galaxy Z Flip4, il existe également des fonctionnalités avancées. Il disposera d’un écran pliable de 6,7 pouces et d’un écran de couverture de 1,9 pouces, légèrement plus grand que la version actuelle.