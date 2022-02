Vélo électrique de montagne pliable Bezior XF200 avec une autonomie de plus de 100 km

Bezior a un nouveau vélo de montagne qui révèle l’évolution que connaît le marché de ce type de produit. Le vélo électrique Bezior XF200 est un modèle pliable, avec des roues de 20 x 4 pouces et des jantes en alliage d’aluminium.

Le vélo promet jusqu’à 130 km d’autonomie et atteint une vitesse de pointe de 40 km/h, mais il y a plus.

Le Bezior XF200 est un VTT hybride. Cela signifie qu’il peut être déplacé à l’aide des pédales, mais il dispose également d’une batterie électrique qui aide dans les montées et sur les terrains plus difficiles.

La batterie du vélo électrique est de 20 Ah et de 48 V, ce qui prend environ 6 heures pour se recharger complètement. Le moteur a une puissance de 1000W.

Avec l’aide du moteur, il est possible d’atteindre une vitesse maximale de 40 km/h, et dans une utilisation combinée, il sera possible de faire environ 130 km avec la charge de la batterie. Avec le moteur seul, vous pourrez faire environ 50 km. Vous permet de gravir des collines, avec l’aide du moteur jusqu’à 35º.

L’utilisateur aura à sa disposition le mode 100% électrique, le mode hybride et un troisième qui ne fonctionnera qu’au pédalier. Il dispose également d’un système de transmission à 5 vitesses. Il y a un panneau avant sur le vélo où vous pouvez choisir ces modes et avoir accès à des informations telles que le niveau de la batterie et les kilomètres parcourus, par exemple.

Le vélo électrique a une roue de 20 pouces et une largeur de 10 cm, est en alliage d’aluminium et supporte un poids allant jusqu’à 200 kg. A noter que le vélo est pliable, il pèse 27 kg.

Le VTT électrique Bezior XF200 est disponible en noir et rouge, noir et jaune, noir et gris, et même en noir et bleu, au prix promotionnel de 1269,99 €, en utilisant le code de réduction 5HJMPCWNB7K3. La livraison est gratuite depuis l’Europe (pas de frais supplémentaires) et la livraison prend 2 à 6 jours.

Bezior XF200