Nvidia a présenté les graphiques GeForce RTX 3090 Ti en janvier… mais n’en a plus jamais parlé

Nvidia est le grand leader du segment des cartes graphiques et compte dans son catalogue des modèles puissants qui captivent les joueurs et les mineurs de crypto-monnaie.

Début janvier de cette année, lors de l’événement CES 2022, la société nord-américaine a présenté au monde son GPU le plus puissant, le GeForce RTX 3090 Ti, considéré comme un véritable monstre graphique. Pourtant, plus d’un mois après cette présentation, Nvidia n’a plus parlé de l’équipement et refuse même de dire pourquoi.

Où est la carte graphique Nvidia GeForce RTX 3090 Ti ?

Nvidia a surpris tout le monde et tout en montrant sa nouvelle carte graphique GeForce RTX 3090 TI, qui sera alors le modèle haut de gamme des gammes RTX 30. Et tout porte à croire que ce puissant appareil sortirait prochainement. Mais un mois après l’annonce, plus rien n’a été entendu du GPU.

On s’attendait à ce que, à ce moment-là, plus d’informations sur la date de sortie et le prix recommandé soient connues. Mais pas un mot à ce sujet ou quoi que ce soit d’autre lié au RTX 3090 Ti n’était pas de Nvidia. Plus étrange encore est le fait que le fabricant refuse de commenter la question. S’adressant à The Verge, la porte-parole de la marque, Jen Andersson, a déclaré :

Nous n’avons actuellement pas plus d’informations à partager sur le RTX 3090 Ti, mais nous vous répondrons dès que possible.

Quelques jours après l’annonce, certains médias du segment technologique indiquaient que Nvidia aurait suspendu la production du GPU haut de gamme. Selon les données révélées, le fabricant avait l’intention de publier le modèle le 27 janvier, mais le processus a été retardé en raison de problèmes de BIOS ou de matériel. Mais maintenant, les questions sur la localisation du RTX 3090 Ti s’intensifient.

Selon les détails, les graphiques auront une horloge de base de 1560 MHz et un boost de 1860 MHz, ces valeurs étant respectivement 12% et 10% supérieures au modèle non Ti. On estime que la carte a jusqu’à 40 TFLOPs de puissance et toujours 78 RT Teraflops et 320 Tensor Teraflops. Il comportera une conception à trois emplacements et un seul connecteur d’alimentation à 16 broches capable de fournir jusqu’à 450 W de puissance.

La carte comportera le GPU GA102 avec 10752 cœurs CUDA et la société a également intégré 24 Go de mémoire GDDR6X plus rapide avec une fréquence d’horloge de 21 Gpbs. Quant au prix, certaines sources pointent des valeurs comprises entre 1 500 et 2 000 dollars.