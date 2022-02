Les meilleurs ordinateurs de bureau : tout-en-un, jeux, informatique de base et mini-ordinateurs

Lors de l’achat d’un nouveau PC de bureau, vous avez deux options principales : vous pouvez en construire un vous-même ou vous pouvez acheter un « pré-construit ». Avec suffisamment de temps, de pièces et de connaissances, la construction de votre propre machine est la méthode préférée des passionnés, ce qui se traduit généralement par une meilleure valeur et une meilleure évolutivité, sans parler de la satisfaction de tout assembler vous-même. Cependant, au cours de la dernière année, les prix des cartes graphiques ont fait des PC pré-construits une option intéressante, même pour les joueurs et les passionnés.

Si vous disposez d’un espace de bureau limité mais que vous souhaitez tout de même un grand écran, un PC tout-en-un avec des éléments internes intégrés au moniteur peut être une bonne option pour vous. Si vous avez déjà un moniteur ou souhaitez pouvoir le mettre à niveau sans remplacer tout l’ordinateur, ou si vous souhaitez utiliser le même ordinateur avec plusieurs moniteurs dans votre maison ou votre bureau, un mini PC peut être ce dont vous avez besoin. Ce guide d’achat de PC comprend les meilleurs PC pré-construits dans chaque catégorie.

Idéal pour les jeux

HP Omen 45L

En chiffres Prix : 1 899 $

Un inconvénient avec la plupart des fabricants de PC proposant des pré-construits est que vous ne pouvez pas savoir exactement ce que vous obtenez (sauf pour les constructeurs de boutique). HP est l’une des rares grandes marques à spécifier la marque de la RAM, du SSD, du refroidissement et de l’alimentation dans les systèmes qu’ils vendent, ce qui est un gros plus.

Ce qui distingue spécifiquement le nouvel Omen 45L, c’est la « Omen Cryo Chamber » sur le dessus du boîtier, qui assure un chemin de flux d’air séparé pour le refroidisseur d’eau CPU 2x12mm (le boîtier prend également en charge 3x12mm), fabriqué par Cooler Master. Les 3 ventilateurs ARGB avant ne peuvent aspirer l’air qu’à travers les espaces sur les côtés du panneau avant en verre trempé, mais cela devrait suffire lorsque le fardeau du refroidissement du processeur n’existe pas. Le filtre devant ces ventilateurs est facile à retirer pour le nettoyage.

Au moment d’écrire ces lignes, pour 2 600 $, vous pouvez obtenir l’Omen 45L alimenté par la GeForce RTX 3080 de Nvidia, l’excellent processeur Core i7-12700K d’Intel, 16 Go de RAM d’HyperX et un SSD PCIe 4.0 de 1 To de Western Digital. Les critiques indiquent que le processeur est limité par la carte mère à 210 W, nous n’ajouterions donc pas 260 $ pour le Core i9-12900K, qui est évalué à 241 W lorsqu’il est pleinement utilisé.

La RAM est évaluée à 3733 MHz, mais l’Omen ne vous permettra de l’exécuter qu’à 3200 MHz. Avant de remplacer la carte mère, vous devez savoir que le guide de référence du matériel HP indique que des paramètres supplémentaires deviennent disponibles lors de l’utilisation d’une mémoire différente.

Le SSD appartient à la série Black de WD et utilise le flash TLC, ce qui le rend idéal pour les écritures longues, telles que la copie de tout le contenu de votre précédent SSD. Le bloc d’alimentation Cooler Master offre une efficacité de 800 W et 80 Plus Gold.

La carte mère propriétaire utilise le chipset Intel Z690. Il dispose de 4 emplacements RAM, de 4 ports SATA et de deux emplacements de stockage M.2. Bien que la carte mère soit mATX, le boîtier prend également en charge l’ATX complet, ce qui le rend idéal pour une mise à niveau massive après plusieurs années.

L’E/S avant est plutôt simple, avec 4 connecteurs USB Type-A, mais l’arrière en compte 6 de plus, dont deux Type-C. Le prix comprend Windows 11 Home, un an de garantie et 1 mois d’essais Xbox Game Pass et McAfee LiveSafe.

Meilleure valeur de jeu

HP Omen 30L

En chiffres Prix : 929 $

Après un an sans nouveaux GPU grand public sur le marché, il devient de plus en plus difficile de trouver un PC de jeu avec du matériel moderne et un boîtier acceptable pour moins de 1 500 $. C’est pourquoi notre ancien premier choix pour les joueurs est devenu notre nouveau choix de valeur.

Pour 1610 $, vous pouvez obtenir l’Omen 30L alimenté par AMD Ryzen 5 5600X, GeForce RTX 3060, 16 Go de RAM HyperX DDR4-3200, un SSD PCIe WD Black de 1 To et une alimentation de 600 W avec une efficacité 80 Plus Gold de Cooler Master ( vous pouvez passer à 800 W pour 40 $).

Les cartes mères AMD propriétaires de HP ne sont pas aussi bonnes que celles d’Intel : elles utilisent le chipset B550 (c’est-à-dire B450 avec PCIe 4.0), mais n’ont que 2 emplacements RAM et un seul emplacement SSD M.2. De plus, malgré la hauteur de l’Omen 30L, il ne peut pas contenir de carte mère ATX, mais uniquement du mATX et un radiateur sous le panneau supérieur.

Grâce aux côtés perforés du panneau avant du boîtier, le ventilateur avant unique devrait pouvoir faire entrer de l’air frais dans le système. Les E/S avant sont encore plus simples que celles de l’Omen 45L, avec seulement deux connecteurs USB, mais comme les 45L, l’arrière en a 6 de plus, dont un Type-C.

Le prix comprend Windows 11 Home et un an de garantie. Nous ne pouvons qu’espérer que la GeForce RTX 3050 aidera les OEM à assembler des plates-formes décentes à des prix inférieurs dans un avenir proche, comme le faisait la GTX 1660 Super.

Idéal pour l’informatique de base

Acer Aspire TC (1660-UA92)

En chiffres Prix : 539 $ sur Amazon

Si vous avez déjà un moniteur et recherchez l’ordinateur de bureau le plus abordable qui ne soit pas un gaspillage d’argent, alors Acer a peut-être la réponse pour vous avec sa série Aspire TC. Pour 540 $, vous obtenez un processeur hexa-core Core i5-10400, 12 Go de RAM fonctionnant à 2666 MHz et un SSD PCIe de 512 Go sans nom.

Le boîtier est correctement ventilé, et dispose de deux ports USB 3.1, dont un Type-C, et d’un lecteur de carte SD en façade. La carte mère dispose de 6 ports USB à l’arrière et de deux ports HDMI. Le PC offre également un lecteur optique mince.

Si vous avez toujours voulu transformer ce modèle particulier en un PC de jeu, vous devez remplacer la clé RAM de 4 Go, qui est peu coûteuse de nos jours, car elle ne peut pas créer une configuration à double canal avec une configuration de 8 Go. Si vous souhaitez ajouter une carte graphique, celle-ci doit être une carte ne nécessitant pas de connecteur d’alimentation, comme la GeForce GTX 1050 Ti puisque l’alimentation ne fournit que 300W. L’évolutivité du stockage n’est pas excellente non plus, avec une seule baie de 3,5 pouces.

Le PC est livré avec Windows 10 Home (option de mise à niveau gratuite vers Windows 11), un an de garantie et un clavier et une souris de base.

Meilleur tout-en-un

Apple iMac 24″ M1

En chiffres Prix : 1 249 $ sur Amazon

Alimenté par le même processeur M1 que l’on trouve dans les MacBook et les tablettes iPad Pro modernes, l’iMac 24″ d’Apple offre une efficacité et une conception sans précédent pour un appareil de ce type. L’écran de l’AIO ne mesure que 11,5 mm d’épaisseur.

Une chose qui distingue l’iMac est son écran, avec une résolution de 4,5K, et la prise en charge des vraies couleurs 8 bits (16,7 millions) et des couleurs 10 bits (1 milliard) avec FRC. Comme la plupart des iPad de la gamme, il est également doté d’un revêtement antireflet et utilise True Tone pour régler automatiquement la luminosité et la température de couleur. Une autre particularité vient du côté du son, car l’iMac dispose de 6 haut-parleurs : 4 woofers et 2 tweeters. Il dispose également de 3 microphones pour compléter la caméra 1080p.

L’iMac commence à 1 299 $ avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Nous vous recommandons d’ajouter 200 $ pour 16 Go de RAM. Vous voudrez peut-être ajouter 200 $ supplémentaires pour le modèle avec 8 unités graphiques actives, mais pas pour la différence mineure de performances graphiques. Cette version dispose de deux ports USB 3.0 Type-C en plus des deux ports Thunderbolt/USB 4.0 et de la prise casque présents dans la version de base. Il est également livré avec un capteur Touch ID sur le Magic Keyboard et Ethernet sans frais supplémentaires, et dispose de plus d’options de couleur et de stockage. De plus, il a été démontré que le modèle de base avait un système de refroidissement inférieur qui peut faire accélérer le M1 sous de lourdes charges de travail.

Sur les deux versions, vous pouvez étendre le stockage bien que les mises à niveau soient très chères : 512 Go pour 200 $ ou 1 To pour 400 $. À moins que vous n’ayez besoin que tout votre stockage soit aussi rapide que possible ou que vous ayez un espace de bureau extrêmement limité, les disques externes seront une bien meilleure valeur. Par défaut, l’iMac est livré avec la Magic Mouse, que vous pouvez remplacer par le Magic Trackpad pour 50 $.

Dans l’ensemble, l’iMac est une affaire tout-en-un à prix premium, mais une prise moderne et bien équilibrée. Nous aurions aimé qu’il y ait un iMac plus grand avec M1, mais l’iMac 27″ n’a pas encore été mis à jour, alors ne vous attendez pas aux mêmes fonctionnalités et à la même efficacité énergétique – ou plutôt, ne vous embêtez pas avec ce modèle tant qu’il n’est pas mis à jour.

Meilleur Windows tout-en-un

HP Envy 34 tout-en-un – 2022

En chiffres Prix : 1 899 $

Avec les besoins croissants en puissance des GPU, les boîtiers plus fins et les résolutions d’écran plus élevées des PC tout-en-un, il est de plus en plus difficile de recommander un tel PC pour les jeux, mais en voici un que nous pouvons certainement recommander pour le travail graphique accéléré par le GPU.

Le nouveau HP Envy 34 est enfin disponible à l’achat, avec un écran IPS 5K ultra large et une couverture des couleurs NTSC de 98 %. Pour 2 500 $, vous pouvez l’obtenir avec le processeur Intel Core i7-11700 à 8 cœurs de la génération précédente, GeForce RTX 3060 (avec des fréquences de version pour ordinateur portable), 16 Go de RAM à 2 666 MHz et un SSD NVMe basé sur TLC de 1 To.

Nous ne recommandons pas d’obtenir le PC avec des pièces haut de gamme, car elles seraient limitées par l’alimentation de 330 W. La mémoire et le stockage sont faciles à mettre à niveau avec deux emplacements M.2 et 4 emplacements RAM.

L’appareil photo 16MP est détachable magnétiquement pour éliminer les problèmes de confidentialité et peut être fixé à n’importe quel point de la lunette. Les connecteurs comprennent deux ports Thunderbolt 4, un lecteur de carte SD et 7 ports USB supplémentaires, dont un autre de type C. Le prix comprend Windows 11 Home, le combo clavier et souris sans fil 915 de HP et un essai d’un mois des applications Adobe et McAfee LiveSafe.

Tout-en-un au meilleur rapport qualité-prix

HP Pavilion 24 AIO – 2021

En chiffres Prix : 899 $

Si vous n’avez pas besoin d’une machine de qualité gaming mais que vous souhaitez tout de même profiter d’un excellent écran, HP a une fois de plus la meilleure offre pour vous. Le Pavilion 24 dispose d’un écran tactile Full HD avec un panneau IPS qui offre de grands angles de vision et une couverture sRGB complète. Pour 800 $, vous obtenez le Ryzen 5 4600H à 6 cœurs d’AMD, 2 x 8 Go de RAM à 3 200 MHz, un SSD NVMe de 256 Go et un lecteur de disque de 1 To tournant à 7 200 tr/min.

Le PC possède cinq ports USB 3.0, dont un Type-C, deux ports HDMI pour connecter un autre moniteur ou utiliser le PC comme moniteur d’un autre PC, un lecteur de carte SD, Ethernet et une prise casque. Il dispose également d’un appareil photo 5MP rétractable et d’une énorme barre de son fabriquée par Bang & Olufsen.

Ce PC est désormais livré avec Windows 11 Home. Un clavier et une souris filaires sont également inclus. Le Pavilion est livré avec 1 an de garantie, et vous pouvez l’étendre à 2 ou 3 avec un support technique 24h/24 et 7j/7. Si vous voulez quelque chose d’un peu plus puissant, pour 1 050 $, vous pouvez vous procurer un AIO très similaire avec un écran de 27 pouces et un processeur Ryzen 7 4800H à 8 cœurs.

Meilleur mini-ordinateur

AppleMac Mini M1

En chiffres Prix : 649 $ sur Amazon

Pour 699 $, le Mac Mini d’Apple est aussi puissant que la version la plus chère de l’iMac 24″, il est piloté par la puce M1 et 8 unités graphiques actives. Cet ordinateur à petit facteur de forme mesure 7,7″ de long et de large et 1,4″ de haut, y compris une alimentation interne.

Les connecteurs comprennent deux Thunderbolt/USB 4.0 avec prise en charge d’affichage 6K (utilisant l’un ou l’autre des connecteurs), un HDMI 2.0 avec prise en charge 4K, deux USB-A 3.0, Ethernet et une prise casque sans prise en charge de microphone. Le Mini dispose également d’un haut-parleur intégré de base.

La configuration Mini de base est livrée avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Comme pour l’iMac, vous pouvez ajouter 200 $ pour 16 Go de RAM. Contrairement à l’iMac, s’appuyer sur des périphériques de stockage externes nuira à la portabilité du Mini, vous pouvez donc également ajouter 200 $ pour 512 Go de stockage, voire 400 $ pour 1 To. Si vous voulez Ethernet 10 Go au lieu du 1 Go par défaut, ce sera 100 $ de plus.

Meilleur mini-ordinateur Windows

Dell OptiPlex 3080 Micro

En chiffres Prix : 856 $ sur Amazon

Le mini PC est une autre catégorie où les modèles sont abandonnés et de nouveaux sont en développement, mais pour le moment, le Dell Optiplex 3080 Micro offre une bonne combinaison de puissance, de prix et de taille compacte. Pour 780 $, vous obtiendrez le Core i5-10500T d’Intel, une partie à 6 cœurs que l’on trouve souvent dans les ordinateurs tout-en-un, 16 Go de RAM à 2 666 MHz, un SSD NVMe de 256 Go et Windows 10 Pro.

Ce qui rend l’Optiplex Micro unique, c’est la possibilité de le monter derrière un moniteur avec un kit vendu 25 $, et de transformer essentiellement un moniteur avec un support VESA inutilisé en un tout-en-un.

À 7,16 « x 7,03 » x 1,42 « , l’Optiplex Micro a à peu près la même taille que le Mac Mini, mais il aura besoin d’un bloc d’alimentation externe. D’autre part, il a l’espace pour un disque SATA 2,5 » si vous avez besoin plus de stockage. Les connecteurs comprennent six ports USB (tous de type A), HDMI, DisplayPort, Ethernet 1 Go et audio.

