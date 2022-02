Évaluation : le puissant onduleur CP900EPFCLCD de CyberPower

Pour les plus prudents, un onduleur est un doit avoir pour protéger le matériel tel que les ordinateurs, les centres de données, les équipements de télécommunications ou tout autre équipement électrique, où une panne de courant inattendue pourrait causer des dommages et la perte de données. Par conséquent, si l’accent est mis sur la qualité pure et la minimisation des coûts énergétiques, pensez à connaître le CyberPower UPS CP900EPFCLCD.

Cet onduleur protège les systèmes informatiques, les serveurs et le matériel réseau de milieu à haut de gamme qui utilisent des alimentations conventionnelles.

Pour les plus distraits, un onduleur est un appareil qui fournit une alimentation de secours en cas de panne de courant. Un onduleur diffère d’un groupe électrogène de secours en ce qu’il offre une protection quasi instantanée contre les interruptions en fournissant de l’énergie stockée dans des batteries.

Onduleur CP900EPFCLCD

L’onduleur CP900EPFCLCD, de la gamme qui contient également les CP1300EPFCLCD et CP1500EPFCLCD, fournit une régulation automatique de la tension pour maintenir des niveaux de tension sûrs pour l’équipement connecté à cette machine. De plus, il protège contre les surtensions/surtensions et autres irrégularités de puissance.

Il a accès à des informations sur les conditions d’alimentation, les batteries et de nombreux paramètres avancés.

L’onduleur CP900EPFCLCD de CyberPower est doté d’une topologie d’onduleur interactif en ligne – le convertisseur d’alimentation de la batterie en courant alternatif est toujours connecté à la sortie du système d’onduleur. Lors du démarrage de l’onduleur à des moments où l’alimentation CA entrante est normale, la batterie se charge. Lorsque l’alimentation d’entrée est défaillante, le flux d’énergie est fourni par la batterie à la sortie du système UPS.

Cet onduleur dispose également de la technologie d’économie d’énergie GreenPower UPS Bypass et de la compatibilité PFC active – il consiste en un régulateur à découpage qui fonctionne à haute fréquence, pouvant générer un facteur de puissance théorique supérieur à 0,95.

caractéristiques principales

Cet onduleur, disponible en noir et en format tour, possède plusieurs caractéristiques – parmi lesquelles : technologie d’économie d’énergie, sortie sinusoïdale PURE, régulation automatique de la tension (AVR), protection contre les surtensions, protection téléphone/fax/modem/DSL/réseau, écran LCD Affichage d’état, logiciel de gestion PowerPanel.

avant » width= »720″ height= »405″ class= »alignnone wp-image-830179 size-full » >

retour » width= »717″ height= »405″ class= »alignnone wp-image-830263 size-full » >

Onduleur CP900EPFCLCD – Spécifications

La batterie de ce puissant onduleur

Cet onduleur CyberPower a une autonomie à mi-charge d’environ 7 minutes. Cependant, l’autonomie à pleine charge chute considérablement à environ 1 minute.

Cette machine a un temps de recharge typique d’environ 8 heures et est remplaçable par l’utilisateur, ce qui en fait un onduleur dynamique qui ne causera pas trop de complications. La batterie est au plomb-acide scellé et la batterie de remplacement est RBP0007.

Le CP900EPFCLCD est sans aucun doute un bon pari !

Le point fort du CyberPower UPS CP900EPFCLCD, en plus des signaux sonores comme forme d’avertissement, est l’affichage – car il vous permet d’avoir une idée très claire de ce qui se passe dans la machine – comme le type de fonctionnement, l’état de la batterie, les dysfonctionnements et bien d’autres informations. L’un des points forts est également le fait que vous pouvez connecter et utiliser 6 prises simultanément.

Grâce à Limifield, la société de distribution de la marque CyberPower, vous pouvez obtenir cet onduleur et combiner le meilleur des deux mondes – précaution contre les pannes de courant inattendues et sécurité au plus haut niveau.

