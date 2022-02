Apple Spring Event 2022 : iPhone SE3, iPad Pro et bien plus encore

Salut les passionnés d’Apple, Apple va organiser un méga-événement vers le printemps 2022 avec une possibilité en mars. Vous pensez probablement au nouveau modèle d’iPhone, d’iPad et de MacBook, mais tenez bon et respirez un bon coup. Apple ne publiera pas facilement cette nouvelle étonnante. C’est pourquoi nous nous appuyons sur les nouvelles de Bloomberg et d’autres rumeurs presque exactes concernant l’événement du printemps Apple 2022.

Selon le rapport Bloomberg, Apple annoncera le plus grand nombre de produits vers le mois de mars avec l’iPhone SE et l’iPad Pro à bas prix. Alors, fixez vos yeux sur la scène de l’Apple Spring Event 2022 pour l’annonce la plus vive de l’iPhone SE3 avec 5G et puce A15 Bionic. Il existe également d’autres produits Apple, tels que l’iPad Pro et l’iPad Air 5, qu’Apple pourrait annoncer lors du prochain événement de mars. En savoir plus sur les appareils qu’Apple annoncerait lors de l’Apple Spring Event 2022.

Date présumée de l’événement Apple Spring

Apple est prompt à lancer les nouveaux appareils selon des horaires fixes sans un peu plus tard ni un peu avant. Alors, compte tenu de l’engouement et de l’enthousiasme qui sommeillent en vous, qu’attendez-vous de l’événement du printemps Apple ? Quand Apple pourra-t-il organiser le méga-événement pour lancer une nouvelle génération d’appareils ?

Bien qu’il existe de nombreuses rumeurs, une myriade d’opinions et différentes analyses, nous nous appuyons sur les plus précises. Selon les dernières nouvelles de Bloomberg, Apple peut organiser l’événement en mars ou avril, ce qui est plutôt vrai. Apple a l’habitude de lancer de nouveaux appareils au printemps de chaque année, donc cette année ne sera pas différente.

Vous n’avez pas besoin d’être perplexe, car Apple se soucie toujours de ses clients. Avant une semaine de l’événement, Apple annoncera les principaux indices, idées et thèmes des événements. De plus, il y aura également un hashtag Twitter spécial pour les fans d’Apple bien informés.

Apple Spring Event 2022 : iPhone SE 3

Après l’annonce de la iPhone SE en 2022, nous attendons à nouveau le nouvel iPhone SE 3 avec des fonctionnalités augmentées et une vitesse époustouflante. Le nouvel iPhone SE3 devrait avoir une connectivité 5G, une meilleure autonomie de la batterie et un processeur plus rapide et plus nuancé pour prendre en charge les fonctionnalités sophistiquées.

Son coût devrait être d’environ 400 $ à 500 $. De plus, outre la puce A15 Bionic, il y a aussi des rumeurs selon lesquelles elle ressemble à l’iPhone 8 en termes de conception et d’affichage. Cependant, nous aimerions voir le mode caméra de nuit et des résultats de selfie époustouflants. La présence de la puce A15 Bionic dans le prochain iPhone SE3 est fantastique.

Bloomberg prétend également que le prochain iPhone SE3 aurait la connectivité Internet 5G offrant une expérience iPhone passionnante.

Apple Spring Event 2022 : iPad Pro 2022

En outre, l’iPhone SE3 est la série d’iPhone la moins chère pour les fans d’Apple et il y a aussi des rumeurs d’iPad Pro 2022. Nous avons peu d’informations sur la face avant de l’iPad. Cependant, il y a de nombreux développements et mises à jour dans le prochain iPad Pro ce printemps.

Les ordinateurs MacBook Pro sont équipés de la puce M1 Pro, qu’Apple peut intégrer dans le prochain iPad Pro. Cela devrait vous étonner que le prochain iPad puisse avoir la première puce de 3 nanomètres. Mais nous sommes toujours dans l’ombre de son impact sur la vitesse, l’expérience immersive virtuelle et la capacité globale de la batterie.

À propos de la batterie, il y a beaucoup de rumeurs, et l’une dit que le prochain iPad Pro peut avoir une charge sans fil MagSafe. Nous ne pouvons que savoir plus précisément quand Apple organisera cette année son événement printanier le plus attendu.

Apple Spring Event 2022 : iPad Air 5

Apple lancera très probablement l’iPad Air 5 lors de l’événement du printemps. Il y a beaucoup de rumeurs sur son arrivée et la plus authentique vient de Bloomberg. Bloomberg l’a appelé la nouvelle version de l’iPad Air. Ainsi, les chances sont élevées et les attentes des fans sont plus diverses et polyvalentes.

Apple pourrait intégrer un écran OLED, une connectivité 5G et une vitesse de processeur élevée dans le prochain iPad Air. Il existe deux réseaux 5G, tels que Sub-6GHz et mmWave 5G. Les deux sont facilement disponibles aux États-Unis. Cependant, la vitesse du réseau mmWave 5G est rapide et fluide. Ainsi, Apple fournira une expérience transparente.

Le résultat amélioré de l’appareil photo avec les fonctionnalités de scène centrale et de facetime est brillant pour capturer les images et créer des vidéos. En effet, Apple fait tout pour maintenir et pérenniser son influence dans la communauté mobile, tandis que Samsung fait de son mieux pour concurrencer l’iPhone d’Apple avec l’envoûtant Galaxy S22.

Voyons ce qu’Apple a annoncé lors du dernier événement

Pour faire une supposition et une généralisation plus précises, nous devrions jeter un coup d’œil au dernier événement Apple. Cela peut nous donner une idée assez juste de ce à quoi ressemblerait l’événement de cette année.

iPhone 13 et iPhone 13 Pro

L’iPhone 13 est livré avec une batterie plus puissante, un écran sophistiqué et des résultats d’appareil photo puissants. Son écran adaptatif à 120 Hz était passionnant et a capté toute l’attention des fans d’Apple.

iPad

À un prix raisonnable, le lancement de l’iPad apporte un nouveau sourire aux visages des clients. Son écran époustouflant, sa batterie durable et ses fonctionnalités intéressantes sont incroyables.

Montre Apple 7

Apple Watch 7 a donné des fonctionnalités plus nuancées et un meilleur affichage aux fans d’Apple. Il est venu avec un écran plus lumineux, un châssis plus incurvé et un design plus beau.

ipad mini

Un petit onglet mais avec des fonctionnalités puissantes et étonnantes a apporté de nouveaux espoirs aux clients. Il s’agit d’un mini onglet avec un processeur A15 Bionic et une vitesse étonnamment rapide.

Conclure

Apple est proactif et technologiquement franc-tireur. Il peut proposer plus que ce que les clients peuvent même imaginer. Bien que les rumeurs les plus célèbres de Bloomberg mettent en évidence l’iPhone SE3, l’iPad Air 5 et l’iPad Pro, il existe également d’autres rumeurs. Comme la possibilité pour Apple de lancer Mac Mini et iMac Pro.

Comme lors du dernier événement, Apple a annoncé les nombreux produits afin que la récolte de nouveaux appareils enthousiasme les clients cet événement printanier. Vous verrez des processeurs mis à jour, des fonctionnalités d’affichage époustouflantes et un tas de nouvelles fonctionnalités. Apple augmentera la sophistication technologique et la qualité de service. Voyons donc ce qu’Apple dévoilera lors de l’événement du printemps 2022.