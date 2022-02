La blanchisseuse présumée de Bitcoin Heather Morgan, alias Razzlekhan, a été libérée sous caution

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Heather Morgan, qui utilise également le surnom de Razzlekhan pour sa carrière de rap, a été libérée sous caution après son arrestation pour avoir prétendument blanchi des milliards de dollars volés lors du piratage Bitfinex de 2016. Son mari, appréhendé en même temps que Morgan, reste en détention .

La semaine dernière, on a appris qu’Ilya « Dutch » Lichtenstein et sa femme, Heather Morgan, avaient été accusés d’avoir blanchi des Bitcoins volés à la bourse Bitfinex il y a six ans. Les 119 756 Bitcoins volés en 2016 valaient environ 61 millions de dollars à l’époque mais seraient plus proches de 4,5 milliards de dollars aujourd’hui. La semaine dernière, le DoJ a saisi environ 94 000 BTC volés d’une valeur d’environ 3,6 milliards de dollars.

Les agents fédéraux ont pu accéder au portefeuille contenant le Bitcoin volé en janvier après avoir déchiffré un fichier enregistré sur le compte de stockage en nuage de Lichtenstein qui contenait 2 000 adresses de portefeuille et leurs clés privées. L’analyse de la blockchain a confirmé que presque toutes les adresses étaient directement liées au piratage.

Bien que la juge de district en chef des États-Unis, Beryl A. Howell, ait décrit les preuves contre le couple comme « si lourdes qu’elles soient écrasantes », Morgan a été autorisée à verser une caution de 3 millions de dollars et a dit qu’elle pouvait attendre son procès chez elle une fois postée.

L’offre de libération sous caution de Lichtenstein de 5 millions de dollars a été rejetée et il doit rester dans une prison de Washington DC – il a été refusé parce que le gouvernement prétend qu’il contrôlait la plupart des fonds volés. Les parents de Morgan et de Lichtenstein ont déposé leurs maisons en garantie de leur caution.

Le gouvernement a fait valoir que les deux individus présentaient un risque de fuite et pouvaient utiliser le Bitcoin non comptabilisé – ou les 70 pièces d’or qu’ils auraient achetées et qui ne peuvent pas être trouvées – pour fuir vers un pays où il est peu probable qu’ils soient extradés, comme la Russie (Lichtenstein est né dans le pays) ou en Ukraine.

En plus de se moquer de Morgan pour ses vidéos de rap grinçantes, les procureurs ont noté que les paroles de l’un des morceaux suggéraient qu’elle n’était pas étrangère au piratage: « Spear phishing your password/all your funds transfered. » Le nombre de téléphones à graver, de livres évidés et de portefeuilles cryptographiques matériels trouvés dans leur appartement était probablement également assez incriminant.