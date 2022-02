Redmi K50 Gaming Edition a une batterie qui se recharge en seulement 17 minutes

Les smartphones d’aujourd’hui sont de plus en plus puissants et dotés de fonctionnalités que nous aurions cru impossibles il y a quelques années à peine. Mais l’une des caractéristiques que les consommateurs recherchent le plus est sans aucun doute une bonne autonomie de la batterie. En même temps, il est très important que l’équipement recharge l’énergie assez rapidement, compte tenu de la vie trépidante que la plupart des gens ont actuellement.

En ce sens, selon les dernières informations publiées, le Redmi K50 Gaming Edition peut recharger complètement sa batterie en seulement 17 minutes.

Redmi K50 Gaming Edition charge la batterie en 17 minutes

Redmi K50 Gaming Edition est le nouveau smartphone de jeu de Xiaomi. Il dispose d’un écran puissant avec un taux de rafraîchissement de 480 Hz et d’un système de vapeur pour le refroidissement.

Mais l’une des grandes forces de ce téléphone est la rapidité avec laquelle il charge sa batterie. Selon les détails, le Redmi K50 Gaming Edition est livré avec un chargeur capable de charger la batterie en seulement 17 minutes. La garantie a été laissée par Lu Weibung, directeur général de Redmi, à travers une publication sur son compte officiel du réseau social chinois Weibo.

Pour l’instant, l’équipement n’a pas encore été lancé et devrait être officiellement présenté ce mercredi (16) en Chine. Cependant, la marque chinoise a déjà révélé quelques détails, avec le chargeur 120 W qui se démarque.

La promesse de l’entreprise est que le smartphone pourra alors recharger sa batterie de 4 700 mAh en seulement 17 minutes. De plus, la marque garantit qu’il s’agit du téléphone doté du processeur de ligne Snapdragon 8 qui offre la charge la plus rapide de tous les temps.

Ceci est possible grâce à une batterie de type MTW qui a une résistance interne plus faible et génère moins de chaleur pendant la charge, en plus des cellules à haute vitesse garantissant et améliorant l’efficacité du processus.

Le Redmi K50 Gaming Edition est également livré avec un câble USB-C avec un connecteur en « L », idéal pour les joueurs qui n’ont pas à s’arrêter de jouer pendant que la batterie se recharge.

Pour l’instant, le téléphone sera présenté au marché chinois, mais il pourrait avoir un autre nom pour le marché mondial.