🖖🕸️👀 Opera prend désormais en charge l’accès aux adresses avec des emojis uniquement 🌈🚀👽

Internet a changé notre façon de communiquer et de présenter nos idées et nous avons les emojis comme parfait exemple. Nous sommes passés des mots aux symboles, qui représentent rapidement ce que nous voulons dire.

Ces emojis ont gagné de la place et sont de plus en plus utilisés, conquérant de nouveaux espaces. Opera veut donner encore plus d’espace à cette forme de communication avec un support complet dans son navigateur, permettant l’accès aux adresses uniquement avec des emojis

Opera révolutionne à nouveau Internet

Même en utilisant une base bien connue et avec des tests donnés dans plusieurs navigateurs, Opera a réussi à se démarquer de manière positive. Il crée des nouveautés et des améliorations dans votre navigateur, auxquelles personne d’autre n’a accès et qui sont probablement le résultat de partenariats uniques.

C’est précisément ce que nous voyons maintenant dans Opera, avec la prise en charge des adresses emoji uniquement. Il abandonne ce qui est normal et ouvre la porte à une intégration encore plus grande, qui résulte d’un partenariat avec Yat, un service qui permet l’utilisation d’emojis dans une partie des adresses web.

Adresses Emoji uniquement

En tant que premier navigateur à autoriser les adresses Web basées uniquement sur les emojis, Opera souhaite apporter un nouveau niveau de créativité à Internet. Pour cela, il permet aux utilisateurs de naviguer sur Internet avec des séquences d’emojis comme URL, au lieu de lettres et de mots.

C’est l’un des plus grands changements qui se produisent dans la façon dont Internet est utilisé. Depuis plus de 30 ans que le World Wide Web existe, c’est l’un des plus grands changements qu’il y ait avec les adresses Web, qui reçoivent maintenant l’arrivée des emojis et une toute nouvelle structure.

Tout va changer avec ce navigateur

Le grand avantage que cette nouveauté apporte est l’utilisation exclusive des emojis, et avec l’aide de Yat, tout change pour l’avenir. Jusqu’à présent, il était utilisé avec y.at/👽🎵 et maintenant il ne peut être utilisé que 👽🎵. Ceci, bien sûr, sur les versions de bureau et mobiles d’Opera.

C’est la preuve qu’Opera continue de considérer son navigateur bien plus qu’un simple navigateur. C’est un outil qui cherche à changer Internet et à apporter aux utilisateurs les moyens les plus simples de l’utiliser, comme nous pouvons maintenant le voir avec les emojis.