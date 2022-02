Les téléviseurs cassent plus que jamais ! La réalité virtuelle est à blâmer

Nous avons tous regardé des vidéos hilarantes de personnes jouant à des jeux avec des lunettes VR, ou même fait partie d’un. Les chutes, les gestes et la destruction d’objets sont les événements qui nous font le plus rire… et la destruction des téléviseurs se produit à un rythme jamais vu auparavant.

La faute à la réalité virtuelle !

Si vous avez déjà essayé d’entrer dans le monde de la réalité virtuelle, vous vous identifierez certainement au scénario d’être immergé dans le jeu ou dans un univers parallèle et de perdre complètement la notion de ce qui, physiquement, vous entoure. Les meubles, les objets et les personnes qui vous entourent semblent s’effondrer… et cela amène des situations qui peuvent être aussi cocasses que désastreuses.

Considérant les différentes situations, de frapper le mur avec votre main, si vous tombez en essayant de traverser une poutre étroite ou si vous jetez un bibelot sur le sol, rien de tout cela n’est très grave.

La réalité virtuelle détruit de plus en plus de téléviseurs

Mais les accidents de télévision, qui représentent souvent un gros investissement pour les familles, se produisent de plus en plus. Il y a une augmentation des téléviseurs qui se cassent à cause d’accidents lors de jeux de réalité virtuelle.

Selon une compagnie d’assurance britannique, Aviva, en 2021, il y a eu 31 % de sinistres supplémentaires impliquant des lunettes de réalité virtuelle et 68 % de sinistres supplémentaires, en général, depuis 2016.

L’indemnisation moyenne de ces dommages liés aux lunettes de réalité virtuelle s’élève à 775 euros, la majorité des sinistres affectant les écrans de télévision.

Ce type d’incident a tendance à augmenter avec l’intégration de nouvelles technologies qui permettent l’interaction avec les téléviseurs, comme cela s’est produit par le passé avec les accessoires de fitness connectés aux consoles, par exemple.

Actuellement, les incidents avec les appareils VR sont si courants que sur Reddit il y a même une section dédiée, VRtoER, qui signifie quelque chose comme « de la réalité virtuelle aux services d’urgence », où les rapports d’histoires caricaturées se multiplient.