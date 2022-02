Chuwi HiPad Pro – la nouvelle tablette Android avec un écran de 10,8″ et une résolution 2K

CHUWI Tablette Tactile Android 11 Hipad Pro,8Go RAM+128Go ROM, 10.8 Pouces Tablette Dual SIM / 4G LTE + 5G WiFi Tablette PC 2K (8 Cœurs MT8789V 2.0Ghz),OTG,GPS,BT5.0,TypeC,2560x1600 IPS QHD,7000mAh

✨ 【Processeur et Stero Sound】:Tablette Android 11 HiPad Pro avec un processeur Octa-core MT8789V jusqu'à 2,0 GHz et un GPU Mali-G76 MC4 800 MHz, offrant des performances exceptionnelles. Quatre haut-parleurs HiFi intégrés créent un son stéréo HiFi 3D, offrant aux utilisateurs une expérience surround immersive. 🔥 【8 Go de RAM et 128 Go de ROM】:Tablette 8 Go de RAM et 128 Go de ROM, il accélère la vitesse de réponse du jeu et peut exécuter plusieurs applications en arrière-plan et basculer en douceur sans décalage. Il prend également en charge la mémoire extensible de la carte TF (non incluse) jusqu'à 128G. 📟 【Écran 2K de 10,8 Pouces】: Équipé d'un écran tactile QHD IPS et d'une résolution 2K de 2560 * 1600, il peut afficher des images ultra claires et profiter d'excellents effets visuels. Avec caméra arrière 8MP et caméra frontale 5MP. 📶 【Double Carte SIM et Double WiFi】:Prend en charge la double carte 4G LTE et le WiFi 2,4G / 5G, peut profiter d'un réseau mobile ou sans fil à tout moment, n'importe où. Et il prend également en charge Bluetooth 5.0, GPS, BeiDou et radio FM. 🔋 【Batterie 7000mAh + Type-C】:Cette tablette tactile est équipé d'une batterie au lithium de 7000mAH pour vous offrir une longue durée de vie de la batterie et une longue expérience de jeu ininterrompue. Interface multifonction de type C, prise en charge de l'extension OTG et de la connexion casque. ★ Nous offrons une garantie de 12 mois.